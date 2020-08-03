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東奧模擬賽／再戰男將吞敗 戴資穎累了：對男生要打一休一

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
戴資穎比賽中略顯疲態。記者曾思儒／攝影
戴資穎比賽中略顯疲態。記者曾思儒／攝影

在國內難找到適合的女將抗衡，「世界球后」戴資穎在模擬東京奧運對抗賽兩場比賽都和男選手對陣，昨天雖苦戰3局擊敗合庫隊友林家翾，但幾乎等同打兩場的激戰對體力造成影響，今天碰中華羽球隊的陪練員蔡傑皓，失誤過多下以18：21、16：21敗陣。

「昨天打完滿累，今天速度跟不太上，控制出現些失誤。」小戴提到，平常訓練她也會和男選手過招，不過高強度的賽事打完，隔天通常就會調整，不像模擬東奧對抗賽連兩天出賽，「如果有休息一天應該會比較好，比較恢復得過來。」

昨天林家翾是讓8分，從負8開始比賽，國體小將蔡傑皓則是讓3分，小戴笑說今天讓分不太夠，「3分還好，我失誤一下就沒了！」昨天她多在「跟球跑」，今天有時間思考不同打法，自評較能發揮特色，但身體狀況不如昨天，就算做了兩小時的物理治療還是無法完全催速。

男選手的速度和爆發力明顯優於女將，小戴總結說，兩戰下來的收穫是面對速度快的選手，知道如何找尋突破機會，但她也強調關鍵還是自己，「我速度比較慢，要先跟上。」

國際羽總上周已宣布，包括台北羽球公開賽在內的9月4場國際賽都取消，小戴形容就算比賽舉行，「坐飛機就像戰爭一樣」，改她「任意門」也不敢參賽，接續仍將專注訓練，維持好自己狀態。

戴資穎連兩天出戰男選手。記者曾思儒／攝影
戴資穎連兩天出戰男選手。記者曾思儒／攝影
戴資穎（左）結束比賽後笑容燦爛。記者曾思儒／攝影
戴資穎（左）結束比賽後笑容燦爛。記者曾思儒／攝影

羽球 戴資穎

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