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東奧模擬賽／秘密武器使出來 唐嘉鴻貓跳再升級
將拿手的「貓跳」再進化，雅加達亞運摘下單槓金牌的體操好手唐嘉鴻，今天模擬東京奧運對抗賽第一次公開演出起評分16.6的單槓成套動作，提升難度關鍵的跳轉540度成功，讓他和教頭翁士航十分振奮。
唐嘉鴻亞運奪金的起評分是16.0，兩年來不斷提升難度，去年拿坡里世大運奪金的起評分來到16.3；今天他第一套先做出16.4的動作，單項所有選手完成後，他才展示16.6的演出，讓國內裁判評分，以便參考後持續修正。
全場關注下，唐嘉鴻強化的跳轉540度成功，但也出現掉槓，不過仍是完成整套動作，「目標有達成，滿開心！」他提到，已經做完第一套，沒有間隔太久就演繹第二套，加上有模擬東奧對抗賽的氣氛，「是很好的磨練機會，做了就是多一點經驗值，不管成功或失敗都是養分。」
唐嘉鴻教練翁士航點頭說，就唐嘉鴻目前狀態來看，今天表現還不錯，不只有做出16.6的難度，重點是也看到很多缺點，「這很好，收集夠多的缺點，才能成功，這場比賽真的辦得非常有意義！」
中華男子體操隊去年世錦賽帶回4張不記名東京奧運門票，預計明年舉辦3場決選，組成「最強中華隊」前進東京。
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