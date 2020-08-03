東奧模擬賽／小戴對男將 直呼不好玩

平常都是自己用招牌假動作迷惑對手，羽球「世界球后」戴資穎模擬東京奧運對抗賽改和男將對戰，反成弱勢的一方，昨天儘管苦戰三局後是獲勝一方，小戴仍苦笑說：「追著球跑，不好玩。」

小戴在國內難尋實力相近的女將，模擬東奧對抗賽找了合庫隊男將林家翾和蔡傑皓對陣；由於男將速度、力量都優於女將，兩場比賽都採讓分制，昨天林家翾每局讓八分、從負八分開始打起，今天的對手蔡傑皓也會每局讓三分。

小戴昨天「帳面上」以廿一比十九、十八比廿一、廿一比十一獲勝，實際上三局各都多打八分，幾乎像打了四局，且兩名選手都出現撲地救球畫面，結束後不只「世界球后」喊疲憊，曾當「一哥」周天成陪練員的林家翾也大汗淋漓喊：「累死了！」

「世界球后」平時就有和男選手對練，但訓練和比賽畢竟不同，小戴笑說：「練習時他們壓力沒那麼大，控制比較好，比賽輸球不好看嘛。」她指出，男選手速度和爆發力優於女將太多，讓她多半處於「追球」的狀態，「（勝利）是他讓我的！」

一六四公分的林家翾曾拿過排名賽男單冠軍，身高和小戴相仿的他強調，勝負已非重點，能幫助小戴提升才是關鍵；比賽中演出「華麗轉身」接球的他也讚，自己力量雖有優勢，但小戴技術和變化性太好， 隨機應變的能力也成挑戰國際賽重要特點。