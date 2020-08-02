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滑冰／好手齊聚 全國花滑錦標賽登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
青年組的焦點選手丁子涵。圖／中華滑冰協會提供
青年組的焦點選手丁子涵。圖／中華滑冰協會提供

109學年度全國花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋副館冰上樂園舉行開幕典禮，賽事至今已走過15個年頭，今年將主軸定為「更替」與「傳承」，包括台灣觀眾印象深刻的曹志禕和林仁語，及今年3月滑進世界青年花式滑冰錦標賽決賽的丁子涵都將展現曼妙身手。

今年總計125位選手參加花式組與公開組賽事，其中曹志禕和林仁語今年2月曾在ISU四大洲花式滑冰錦標賽亮相，全國錦標賽成指標明星。

青年組領銜的丁子涵，今年3月在愛沙尼亞首都塔林舉行的「國際滑冰總會世界青年花式滑冰錦標賽」一鳴驚人，一舉拿下台灣史上最佳的女子第17名，這次賽事將和李宇翔及林宜帆同場競技。

今年賽事特別請到國際滑冰總會（ISU）國際賽事的2位技術專家，與賽事國內技術與裁判組人員合作，全程視訊指導公開組賽事。

中華滑冰協會今年也結合公益，藉由賽事傳達關懷給燒燙傷兒童，提供免費滑冰課程協助燒燙燒兒童進行肢體復健，幫助他們恢復信心、重拾美麗人生。

本次賽事開放觀眾入場，執行實名制登記、佩戴口罩與測量體溫之後即可入場，賽事並由愛爾達電視進行轉播。

109學年度全國花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋副館冰上樂園舉行開幕典禮。圖／中華滑冰協會提供
109學年度全國花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋副館冰上樂園舉行開幕典禮。圖／中華滑冰協會提供

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