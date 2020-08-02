藤球／全國排名賽 嘉南藥大、佳冬高農三人賽稱王封后

109年第二次全國藤球排名賽今天在苗栗縣國立苑裡高中進行壓軸的三人賽事，男甲決賽由嘉南藥大直落二擊敗台北市A，女甲佳冬高農擊敗台灣師大封后。

嘉南藥大先在四人賽封王，三人決賽延續氣勢，靠著羅上祐強勁且高成功率的發球，搭配做球手王昶穎與兩位攻擊手李信嶸、陶秉業的穩定發揮，最終以21：17、21：10直落二打敗經驗老到的號台北市A，制霸男甲無人能敵。

嘉南藥大教練莊庭禎表示，決賽時隊伍整體表現不錯，昨天的四人賽發球模式與三人賽不同，導致發球手在抬腳時較平常稍快，攻擊手拋球時也不太到位，所幸冠軍戰前及時調整，選手情緒也跟著穩定下來，才能打出與前場截然不同的表現。

羅上祐坦言，前次比賽調整不好，四強賽遭遇亂流導致發球不順，冠軍賽前與隊友特別集合練習，藉由不斷溝通與調整，使開賽逐漸打出信心，兩位攻擊手拋球也越來越到位，幾乎都能拋到想要的位置，多虧他們才能發出高質量、高成功率的發球。

女甲三人賽佳冬高農阮鈺棋、潘奕婷繼雙人賽奪冠後，搭配葉妤珊、陳佳佩與潘若慈以21：15、21：15擊敗台灣師大，拿下雙人、三人賽雙冠，為下周即將開訓的潛力優秀選手集訓蓄積滿滿戰鬥力。

男乙決賽，佳冬國中用兩局擊敗桃園猛牛A，女乙決賽則由桃園猛牛纏鬥3局力克強敵士林國中，佳中與桃園猛牛的冠軍人馬紛紛晉升甲組行列。