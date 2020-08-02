快訊

立委貪瀆案 立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

溪頭神秘「逃票路線」狂吸登山客 園方無奈

藤球／全國排名賽 嘉南藥大、佳冬高農三人賽稱王封后

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
佳冬高農阮鈺棋（左一）網前進攻。圖／中華藤球協會提供
佳冬高農阮鈺棋（左一）網前進攻。圖／中華藤球協會提供

109年第二次全國藤球排名賽今天在苗栗縣國立苑裡高中進行壓軸的三人賽事，男甲決賽由嘉南藥大直落二擊敗台北市A，女甲佳冬高農擊敗台灣師大封后。

嘉南藥大先在四人賽封王，三人決賽延續氣勢，靠著羅上祐強勁且高成功率的發球，搭配做球手王昶穎與兩位攻擊手李信嶸、陶秉業的穩定發揮，最終以21：17、21：10直落二打敗經驗老到的號台北市A，制霸男甲無人能敵。

嘉南藥大教練莊庭禎表示，決賽時隊伍整體表現不錯，昨天的四人賽發球模式與三人賽不同，導致發球手在抬腳時較平常稍快，攻擊手拋球時也不太到位，所幸冠軍戰前及時調整，選手情緒也跟著穩定下來，才能打出與前場截然不同的表現。

羅上祐坦言，前次比賽調整不好，四強賽遭遇亂流導致發球不順，冠軍賽前與隊友特別集合練習，藉由不斷溝通與調整，使開賽逐漸打出信心，兩位攻擊手拋球也越來越到位，幾乎都能拋到想要的位置，多虧他們才能發出高質量、高成功率的發球。

女甲三人賽佳冬高農阮鈺棋、潘奕婷繼雙人賽奪冠後，搭配葉妤珊、陳佳佩與潘若慈以21：15、21：15擊敗台灣師大，拿下雙人、三人賽雙冠，為下周即將開訓的潛力優秀選手集訓蓄積滿滿戰鬥力。

男乙決賽，佳冬國中用兩局擊敗桃園猛牛A，女乙決賽則由桃園猛牛纏鬥3局力克強敵士林國中，佳中與桃園猛牛的冠軍人馬紛紛晉升甲組行列。

藤球

延伸閱讀

擊劍／北市青年盃 張佳鈴女子銳劍封后

全中運羽球／拒絕連4銀 雄中女團喜封后

袁惟仁腦溢血昏迷養病2年 親姊吐近況、好友不打擾

藤球／國際移工第二站 親子裝萌翻全場

相關新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

羽球「世界球后」戴資穎今天在模擬東京奧運對抗賽第2日登場，她模擬賽兩戰對手都是男選手，首戰和合庫隊友林家翾就打滿3局，加...

藤球／全國排名賽 嘉南藥大、佳冬高農三人賽稱王封后

109年第二次全國藤球排名賽今天在苗栗縣國立苑裡高中進行壓軸的三人賽事，男甲決賽由嘉南藥大直落二擊敗台北市A，女甲佳冬高...

東奧模擬賽／蝶王偶包重 拚金牌護面子

上月全中運剛橫掃6面金牌的「蝶王」王冠閎，今天模擬東京奧運對抗賽繼續維持百分百勝率，先在200公尺自由式力退王星皓，拿手...

東奧模擬賽／空手道小清新 吼出3連勝奪冠

只有一天的模擬東京奧運對抗賽空手道賽程，「小清新」文姿云今天連過3關，先後擊敗許瑋寧、谷筱霜和張郡婕，獲得女子55公斤級...

高雄前運發局長許文宗 當選高雄市體育總會理事長

高雄巿體育會今天召開縣巿合併後第3屆會員代表大會，正式通過更名為高雄巿體育總會，由前高雄市市長韓國瑜團隊的運動發展局長前...

東奧模擬賽／周天成打青奧國手 給最滿祝福

青年奧運國手陳孝承預計9月赴匈牙利攻讀醫學系，出國前「告別戰」碰我國「一哥」周天成，世界排名第2的小天在模擬東京奧運對抗...

美網／美國單日新增逾6萬人染疫 澳洲壞小子決定退賽

美國過去24小時新增6萬1262人染疫，「澳洲壞小子」基里洛斯宣稱為了悼念「成千上萬染疫病故的美國人」，他決定退出美網，...

東奧模擬賽／鞍馬王子出槌兩次 李智凱正向思考

雅加達亞運帶回鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，今天在模擬東京奧運對抗賽體操首日就在最拿手的鞍馬下場，不料他卻出現兩次「掉馬...

東奧模擬賽／大雨不減熱情！ 郭婞淳：大家都嗨爆

東京奧運受新冠肺炎影響延後到明年，今年各運動國際賽也因疫情全面停擺，體育署和國訓中心特別規畫舉辦「模擬東奧對抗賽」，昨天...

網球／大坂直美轉念赴紐約參賽

澳洲「世界球后」芭蒂宣布退出今年美網，被預期可能帶出一波退賽效應，美國網球協會昨天特別發聲明表示，台灣時間本月卅一日登場...

網球／重啟賽程好消息 女網首站沒人染疫

職網賽事從今年3月就因新冠肺炎全面停擺，8月總算要重啟賽程，「打頭陣」的巴勒摩女網賽今天也傳出好消息，包括球員和工作人員...

東奧模擬賽／跑好遠啊！ 戴資穎、雷千瑩雨中傳聖火

模擬東京奧運對抗賽今天正式展開為期8天的賽程，賽事模擬奧運，不但有吉祥物、轉播、選手證，今天下午5點也舉行開幕式，並由5...

熱門新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

MLB／田中將大本季初登板 林子偉先發4打數敲1安打

NBA／羅瑞飆33分壓倒詹姆斯 暴龍對戰湖人11連勝

NBA／兩分球命中數掛零 喬治：除了三分都投不進

NBA／華倫狂轟生涯新高53分 76人難破客場魔咒

NBA／與愛妻交往9周年曬愛 柯瑞打卡地點藏玄機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。