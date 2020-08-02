東奧模擬賽／蝶王偶包重 拚金牌護面子

上月全中運剛橫掃6面金牌的「蝶王」王冠閎，今天模擬東京奧運對抗賽繼續維持百分百勝率，先在200公尺自由式力退王星皓，拿手的100公尺蝶式再演出「逆轉勝」，捍衛全國紀錄保持人顏面。

先登場的200公尺自由式晚6點10分左右進行，中間間隔兩項就換王冠閎的100公尺蝶式登場，保有100公尺蝶式全國紀錄的他傻眼說：「原本看時程表以為可以休1小時，以為休息時間很充裕。」他200公尺自由式還有些保留，就是為了100公尺蝶式發揮，但一下水卻發現和200公尺自由式的感覺差很多，後50公尺加速要回領先的他笑說：「是用生命在游泳，最後拚回來。」

王冠閎承認自己有些「偶像包袱」，尤其模擬東奧對抗賽有轉播，讓他捍衛榮耀企圖更強烈；他前50公尺先緊跟隔壁水道的朱宸平，轉身後逐漸加速，最終以54秒56逆轉，朱宸平以54秒68居次。

高中每年全中運都包辦6金，帶著18面金牌告別全中運的「蝶王」，堪稱近期曝光率最高的東奧中華代表團選手，從團服發表會、模擬東奧對抗賽記者會到動滋券抽獎活動都可看到他身影；他認為參與不同活動也是另類的休息方式，讓他對模擬東奧對抗賽也有不同心態，「當作是挑戰自己，挑戰極限。」

王冠閎和王星皓是目前唯二達到東奧A標的泳將，兩人今天200公尺自由式隔道對決掀起池畔第一波高潮，最終王冠閎以1分50秒15率先觸壁，王星皓1分50秒33居次，王皓以1分51秒92獲第三。

王星皓和王冠閎當過一陣子室友，私交不錯，年長3歲的王星皓說：「和冠閎拚，心理壓力滿大的，不過和他切磋也發現自己的不足，像後50公尺的力量還不夠。」