快訊

立委貪瀆案 立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

溪頭神秘「逃票路線」狂吸登山客 園方無奈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧模擬賽／蝶王偶包重 拚金牌護面子

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
王星皓（左）和王冠閎包下200公尺自由式前兩名。圖／國訓中心提供
王星皓（左）和王冠閎包下200公尺自由式前兩名。圖／國訓中心提供

上月全中運剛橫掃6面金牌的「蝶王」王冠閎，今天模擬東京奧運對抗賽繼續維持百分百勝率，先在200公尺自由式力退王星皓，拿手的100公尺蝶式再演出「逆轉勝」，捍衛全國紀錄保持人顏面。

先登場的200公尺自由式晚6點10分左右進行，中間間隔兩項就換王冠閎的100公尺蝶式登場，保有100公尺蝶式全國紀錄的他傻眼說：「原本看時程表以為可以休1小時，以為休息時間很充裕。」他200公尺自由式還有些保留，就是為了100公尺蝶式發揮，但一下水卻發現和200公尺自由式的感覺差很多，後50公尺加速要回領先的他笑說：「是用生命在游泳，最後拚回來。」

王冠閎承認自己有些「偶像包袱」，尤其模擬東奧對抗賽有轉播，讓他捍衛榮耀企圖更強烈；他前50公尺先緊跟隔壁水道的朱宸平，轉身後逐漸加速，最終以54秒56逆轉，朱宸平以54秒68居次。

高中每年全中運都包辦6金，帶著18面金牌告別全中運的「蝶王」，堪稱近期曝光率最高的東奧中華代表團選手，從團服發表會、模擬東奧對抗賽記者會到動滋券抽獎活動都可看到他身影；他認為參與不同活動也是另類的休息方式，讓他對模擬東奧對抗賽也有不同心態，「當作是挑戰自己，挑戰極限。」

王冠閎和王星皓是目前唯二達到東奧A標的泳將，兩人今天200公尺自由式隔道對決掀起池畔第一波高潮，最終王冠閎以1分50秒15率先觸壁，王星皓1分50秒33居次，王皓以1分51秒92獲第三。

王星皓和王冠閎當過一陣子室友，私交不錯，年長3歲的王星皓說：「和冠閎拚，心理壓力滿大的，不過和他切磋也發現自己的不足，像後50公尺的力量還不夠。」

王星皓的游泳教練爸爸王耀偉樂見兩位好手良性競爭，他樂觀說，只要兩人持續成長，再多找幾名好手，兩年後的杭州亞運要在接力有很高機會帶回獎牌。

王冠閎100公尺蝶式逆轉摘金。圖／國訓中心提供
王冠閎100公尺蝶式逆轉摘金。圖／國訓中心提供

全中運 亞運

延伸閱讀

東奧模擬賽／空手道小清新 吼出3連勝奪冠

東奧模擬賽／鞍馬王子出槌兩次 李智凱正向思考

14分鐘抽完14萬張客庄券 抽籤流程讓網友讚：真客家精神

動滋券中籤率57.2% 體育署籲分流領取

相關新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

羽球「世界球后」戴資穎今天在模擬東京奧運對抗賽第2日登場，她模擬賽兩戰對手都是男選手，首戰和合庫隊友林家翾就打滿3局，加...

藤球／全國排名賽 嘉南藥大、佳冬高農三人賽稱王封后

109年第二次全國藤球排名賽今天在苗栗縣國立苑裡高中進行壓軸的三人賽事，男甲決賽由嘉南藥大直落二擊敗台北市A，女甲佳冬高...

東奧模擬賽／蝶王偶包重 拚金牌護面子

上月全中運剛橫掃6面金牌的「蝶王」王冠閎，今天模擬東京奧運對抗賽繼續維持百分百勝率，先在200公尺自由式力退王星皓，拿手...

東奧模擬賽／空手道小清新 吼出3連勝奪冠

只有一天的模擬東京奧運對抗賽空手道賽程，「小清新」文姿云今天連過3關，先後擊敗許瑋寧、谷筱霜和張郡婕，獲得女子55公斤級...

高雄前運發局長許文宗 當選高雄市體育總會理事長

高雄巿體育會今天召開縣巿合併後第3屆會員代表大會，正式通過更名為高雄巿體育總會，由前高雄市市長韓國瑜團隊的運動發展局長前...

東奧模擬賽／周天成打青奧國手 給最滿祝福

青年奧運國手陳孝承預計9月赴匈牙利攻讀醫學系，出國前「告別戰」碰我國「一哥」周天成，世界排名第2的小天在模擬東京奧運對抗...

美網／美國單日新增逾6萬人染疫 澳洲壞小子決定退賽

美國過去24小時新增6萬1262人染疫，「澳洲壞小子」基里洛斯宣稱為了悼念「成千上萬染疫病故的美國人」，他決定退出美網，...

東奧模擬賽／鞍馬王子出槌兩次 李智凱正向思考

雅加達亞運帶回鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，今天在模擬東京奧運對抗賽體操首日就在最拿手的鞍馬下場，不料他卻出現兩次「掉馬...

東奧模擬賽／大雨不減熱情！ 郭婞淳：大家都嗨爆

東京奧運受新冠肺炎影響延後到明年，今年各運動國際賽也因疫情全面停擺，體育署和國訓中心特別規畫舉辦「模擬東奧對抗賽」，昨天...

網球／大坂直美轉念赴紐約參賽

澳洲「世界球后」芭蒂宣布退出今年美網，被預期可能帶出一波退賽效應，美國網球協會昨天特別發聲明表示，台灣時間本月卅一日登場...

網球／重啟賽程好消息 女網首站沒人染疫

職網賽事從今年3月就因新冠肺炎全面停擺，8月總算要重啟賽程，「打頭陣」的巴勒摩女網賽今天也傳出好消息，包括球員和工作人員...

東奧模擬賽／跑好遠啊！ 戴資穎、雷千瑩雨中傳聖火

模擬東京奧運對抗賽今天正式展開為期8天的賽程，賽事模擬奧運，不但有吉祥物、轉播、選手證，今天下午5點也舉行開幕式，並由5...

熱門新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

MLB／田中將大本季初登板 林子偉先發4打數敲1安打

NBA／羅瑞飆33分壓倒詹姆斯 暴龍對戰湖人11連勝

NBA／兩分球命中數掛零 喬治：除了三分都投不進

NBA／華倫狂轟生涯新高53分 76人難破客場魔咒

NBA／與愛妻交往9周年曬愛 柯瑞打卡地點藏玄機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。