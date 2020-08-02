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東奧模擬賽／空手道小清新 吼出3連勝奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
文姿云（右）連過三關，取得模擬東京奧運對抗賽冠軍。記者曾思儒／攝影
文姿云（右）連過三關，取得模擬東京奧運對抗賽冠軍。記者曾思儒／攝影

只有一天的模擬東京奧運對抗賽空手道賽程，「小清新」文姿云今天連過3關，先後擊敗許瑋寧、谷筱霜和張郡婕，獲得女子55公斤級個人對打冠軍，收下1萬元冠軍獎金。

女子55公斤級比賽進行時，高雄下起大雨還伴隨雷聲，不過文姿云吼聲更響亮，喊聲清亮堪稱「招牌」的她不好意思說，從熱身開始就習慣喊聲，有時連1樓都聽得到她在7樓的聲響，「而且我喊完都不會『燒聲』喔！」她大笑說。

文姿云世界排名高居第2，原本3月就確定拿到東京奧運資格，但世界空手道聯盟（WKF）5月宣布更改奧運取標日期，從今年延至明年五月，使文姿云原本到手的東奧門票要再交回去。

好事多磨，不影響文姿云準備心情，她甜笑說：「就繼續好好準備。」她透過今天模擬東奧對抗賽也看到能改進的方向，像是第二場對谷筱霜已經有領先優勢，最後讀秒就不該再衝向對手、差點被踢一腳，她檢討說：「今天大概只有8.5分，還有進步空間，相信明年這時候就是10分了！」

空手道國際賽同樣因新冠肺炎完全停擺，文姿云認為體育署和國訓中心舉辦模擬東奧對抗賽對選手很有幫助，「我們平常訓練也會模擬比賽，可能是開賽15秒或是模擬其他狀況，但不會到完整3分鐘，這場比賽能讓我們抓感覺，也是不錯。」

模擬東奧對抗賽賽程總共8天，昨天首日賽事登場，空手道賽程集中在今天，明天包括田徑、射箭和射擊都將登場，其中射擊在公西靶場舉行，其他種類主要都在高雄國訓中心。

文姿云 谷筱霜 田徑

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