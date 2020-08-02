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高雄前運發局長許文宗 當選高雄市體育總會理事長
高雄巿體育會今天召開縣巿合併後第3屆會員代表大會，正式通過更名為高雄巿體育總會，由前高雄市市長韓國瑜團隊的運動發展局長前局長許文宗當選總會理事長，原任理事長朱文慶卸任後將成名譽理事長。
民國45年成立的的高雄巿體育會，今天更名後迎接首位總會理事長許文宗；新任理事長今年初從楠梓高中校長退休，曾被韓國瑜任命為運動發展局局長，今天在國賓大飯店舉行的會員大會選舉中，再度被推舉帶領高雄體育界。
即將卸任的朱文慶是高雄巿體育會第8、第9屆理事長，任內在六都整併下完成合併高雄縣市體育會，任內高雄巿更在全國運動會延續3屆奪得大會總錦標標總統獎，卸任後也將獲聘為名譽理事長。
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