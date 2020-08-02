東奧模擬賽／周天成打青奧國手 給最滿祝福

青年奧運國手陳孝承預計9月赴匈牙利攻讀醫學系，出國前「告別戰」碰我國「一哥」周天成，世界排名第2的小天在模擬東京奧運對抗賽給學弟下馬威，不過21：16、21：6獲勝後小天仍送上祝福，他笑著對學弟說：「用力打才是祝福你，最滿的祝福都給你了！」

模擬東奧測試賽從8月1日起一連進行8天賽程，賽程集中在前3天的羽球，小天和王子維除和年輕小將陳孝承及蘇力揚交手，重頭戲就是明天兩位「黃金計畫」成員對決。

昨天先退蘇力揚的小天，今天對陳孝承也掌握全場，但他認為比賽張力有，且就像奧運和國際賽，「不是技術很好就會獲勝，如果真的當奧運打，還是零比零開始，還是要用謙卑的心態。」

小天也提到，不管是王子維或是其他後起之秀，有良性競爭自然是好，但專注自己最重要，「我不會看其他人有沒有上來，先把自己做好，因為不進則退，一沒進步是馬上掉下來。」

他給年輕球員的忠告也是「心態要做好」，陳孝承雖要離開羽球路，朝醫生目標努力，小天仍勉力學弟將場上的拚勁帶到學業上，證明「運動員也是能讀書」；由於陳孝承醫學系要念6年，小天就直接和學弟相約「6年後再見」。