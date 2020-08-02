聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧模擬賽／周天成打青奧國手 給最滿祝福

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
周天成（左）和陳孝承賽後合影。記者曾思儒／攝影
周天成（左）和陳孝承賽後合影。記者曾思儒／攝影

青年奧運國手陳孝承預計9月赴匈牙利攻讀醫學系，出國前「告別戰」碰我國「一哥」周天成，世界排名第2的小天在模擬東京奧運對抗賽給學弟下馬威，不過21：16、21：6獲勝後小天仍送上祝福，他笑著對學弟說：「用力打才是祝福你，最滿的祝福都給你了！」

模擬東奧測試賽從8月1日起一連進行8天賽程，賽程集中在前3天的羽球，小天和王子維除和年輕小將陳孝承及蘇力揚交手，重頭戲就是明天兩位「黃金計畫」成員對決。

昨天先退蘇力揚的小天，今天對陳孝承也掌握全場，但他認為比賽張力有，且就像奧運和國際賽，「不是技術很好就會獲勝，如果真的當奧運打，還是零比零開始，還是要用謙卑的心態。」

小天也提到，不管是王子維或是其他後起之秀，有良性競爭自然是好，但專注自己最重要，「我不會看其他人有沒有上來，先把自己做好，因為不進則退，一沒進步是馬上掉下來。」

他給年輕球員的忠告也是「心態要做好」，陳孝承雖要離開羽球路，朝醫生目標努力，小天仍勉力學弟將場上的拚勁帶到學業上，證明「運動員也是能讀書」；由於陳孝承醫學系要念6年，小天就直接和學弟相約「6年後再見」。

陳孝承透露，大學若有機會，不排斥繼續打球，但課業優先，今天碰世界排名第2的小天已經燃燒所有，開心能不帶遺憾展開異地新旅程。

周天成（左）和陳孝承賽後互相交流。記者曾思儒／攝影
周天成（左）和陳孝承賽後互相交流。記者曾思儒／攝影

羽球 王子維 周天成

延伸閱讀

東奧模擬賽／大雨不減熱情！ 郭婞淳：大家都嗨爆

東奧模擬賽／王子維殺紅眼 學弟喊傻眼

東奧模擬賽／一哥打頭陣 周天成：這點像東京

羽球／牧德盃父親節開打 周天成受邀舉辦簽名會

相關新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

羽球「世界球后」戴資穎今天在模擬東京奧運對抗賽第2日登場，她模擬賽兩戰對手都是男選手，首戰和合庫隊友林家翾就打滿3局，加...

東奧模擬賽／周天成打青奧國手 給最滿祝福

青年奧運國手陳孝承預計9月赴匈牙利攻讀醫學系，出國前「告別戰」碰我國「一哥」周天成，世界排名第2的小天在模擬東京奧運對抗...

美網／美國單日新增逾6萬人染疫 澳洲壞小子決定退賽

美國過去24小時新增6萬1262人染疫，「澳洲壞小子」基里洛斯宣稱為了悼念「成千上萬染疫病故的美國人」，他決定退出美網，...

東奧模擬賽／鞍馬王子出槌兩次 李智凱正向思考

雅加達亞運帶回鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，今天在模擬東京奧運對抗賽體操首日就在最拿手的鞍馬下場，不料他卻出現兩次「掉馬...

東奧模擬賽／大雨不減熱情！ 郭婞淳：大家都嗨爆

東京奧運受新冠肺炎影響延後到明年，今年各運動國際賽也因疫情全面停擺，體育署和國訓中心特別規畫舉辦「模擬東奧對抗賽」，昨天...

網球／大坂直美轉念赴紐約參賽

澳洲「世界球后」芭蒂宣布退出今年美網，被預期可能帶出一波退賽效應，美國網球協會昨天特別發聲明表示，台灣時間本月卅一日登場...

網球／重啟賽程好消息 女網首站沒人染疫

職網賽事從今年3月就因新冠肺炎全面停擺，8月總算要重啟賽程，「打頭陣」的巴勒摩女網賽今天也傳出好消息，包括球員和工作人員...

東奧模擬賽／跑好遠啊！ 戴資穎、雷千瑩雨中傳聖火

模擬東京奧運對抗賽今天正式展開為期8天的賽程，賽事模擬奧運，不但有吉祥物、轉播、選手證，今天下午5點也舉行開幕式，並由5...

東奧模擬賽／大雨中宣誓 舉重女神即興改詞

不只在舉重賽場處變不驚，「舉重女神」郭婞淳遇突發狀況也臨危不亂，她今天擔任模擬東京奧運對抗賽運動員宣誓代表，執行任務時正...

東奧模擬賽／頂尖男雙混戰 加碼賭伏地挺身

模擬東京奧運對抗賽今天點燃戰火，首日唯一登場的羽球賽，男雙4組國內好手互相較勁，除爭面子、拚獎金，今天賽後還開玩笑要「加...

東奧模擬賽／王子維殺紅眼 學弟喊傻眼

教育部體育署和國訓中心規劃的「模擬東京奧運對抗賽」今天登場，打頭陣的羽球共安排4場賽程，第2場出賽的「羽球王子」王子維難...

東奧模擬賽／一哥打頭陣 周天成：這點像東京

東京奧運受新冠肺炎影響，從2020年延後到2021年登場，教育部體育署和國訓中心特別規劃「模擬東京奧運對抗賽」，賽事今天...

熱門新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

MLB／田中將大本季初登板 林子偉先發4打數敲1安打

彈力球消失／打者不占優勢 林英傑：投手群漸找回信心

NBA／羅瑞飆33分壓倒詹姆斯 暴龍對戰湖人11連勝

中職／張志豪再見安 中信兄弟與樂天桃猿並列下半季第一

NBA／史馬特不滿關鍵改判 怨字母哥應6犯畢業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。