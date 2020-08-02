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美網／美國單日新增逾6萬人染疫 澳洲壞小子決定退賽

中央社 / 雪梨2日綜合外電報導
基里洛斯。 美聯社
基里洛斯。 美聯社

美國過去24小時新增6萬1262人染疫，「澳洲壞小子」基爾喬斯宣稱為了悼念「成千上萬染疫病故的美國人」，他決定退出美網，並要參賽的球員別那麼自私、要對自己的行為負責。

在此之前，女網世界排名第一的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty），於上週退出將在美國紐約進行、網球大滿貫賽事之一的美國公開賽，原因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的「嚴峻風險」。

不斷呼籲競爭對手、稱大家對疫情的警覺不夠的基里洛斯（Nick Kyrgios），在發布於推特（Twitter）上的影片中說：「親愛的網球迷，我將不會打今年的美網，這讓我由衷感到難過。」

「我是為了人們、我的澳洲同胞、成千上萬失去生命的美國人而不參賽。」

堅持己見的基里洛斯，雖然世界排名只排在40名，但人氣很旺。上月，他抨擊世界職業網球協會（ATP）讓美網如期於31日開打是「自私的」。

基里洛斯曾以強烈的字眼批評一些知名球星，例如部分參加一場約克維奇（Novak Djokovic）舉辦的表演賽的選手，他們在比賽中沒有維持社交距離，甚至還跑去夜店。

基里洛斯說：「網球選手們，你們得為彼此的利益做些什麼，並團結在一起。」

他說：「你不能在桌上跳舞，你不能跑到歐洲四處賺錢，你不能靠著籌辦表演賽快快撈一筆，那實在太自私了。」

「就這麼一次，好好為別人著想吧，這個病毒就是這樣，它不會在乎你的世界排名，或你銀行裡有多少錢，為自己的行為負起責任吧。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的統計，美國過去24小時內有6萬1262人染疫，這已經是美國連續第5天單日新增染疫人數突破6萬。美國已有462萬182人確診，並有15萬4360人染疫後過世，兩項數據都高居全球第一。

美網 Novak Djokovic 美國公開賽

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