東奧模擬賽／鞍馬王子出槌兩次 李智凱正向思考

雅加達亞運帶回鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，今天在模擬東京奧運對抗賽體操首日就在最拿手的鞍馬下場，不料他卻出現兩次「掉馬」失誤，半年沒比賽的影響反應在賽場上。

模擬東奧對抗賽體操集中在今天和明天，今天男子組比地板、鞍馬和吊環，明天是跳馬、雙槓和單槓登場，全場焦點李智凱最後一刻才決定3個單項都下場，雅加達亞運帶回單槓金牌的好手唐嘉鴻今天則是跳過吊環，只在鞍馬出賽。

李智凱和唐嘉鴻所屬的C組，今天下場順序依序是吊環、地板和鞍馬，鞍馬「掉」兩次的李智凱解釋，一開始吊環進行速度較慢，地板開始速度突然加快，下場沒多久馬上項目輪替，呼吸、節奏都被影響，鞍馬沒能有最好演出，「自己沒準備好，要多努力一點，這也是半年來第一場，難度有提升，有一點點吃不消。」

他坦言，拿手的鞍馬失誤兩次，近兩年非常少見，但馬上轉念說：「這時候先掉光，之後不要掉就好，把以後掉的機會先掉完！」他在各單項都有提升難度，模擬東奧對抗賽成檢測點，他樂觀說：「調整到明年（東京奧運），應該沒問題！」

唐嘉鴻今天鞍馬也出現兩次失誤，將近一年沒出賽的他坦言，太久沒穿上比賽服，今天心情真的不太相同，「之前比賽多，有點麻痺，這次就有興奮感。」鞍馬本來就非他強項，明天進行的單槓才是他招牌，教頭翁士航透露得意門生的難度已經有再提升，但轉播時不會先展示，避免讓其他國家隊伍先「情蒐」。