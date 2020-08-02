東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

羽球「世界球后」戴資穎今天在模擬東京奧運對抗賽第2日登場，她模擬賽兩戰對手都是男選手，首戰和合庫隊友林家翾就打滿3局，加上比賽採「讓分制」，林家翾從負8分開始比賽，相當於打了4局，「打好打滿」外兩人頻頻上演小球對決、飛身撲球，精彩內容讓場邊觀眾驚呼連連。

小戴在國內難找到適合的女將抗衡，模擬對抗賽找來男選手對陣，小戴今天先和林家翾交手，明天約11點半碰蔡傑皓，若兩場都奪勝可獲得2萬8千元獎金，贏球的男選手則可獲得4千元的獎金。

今天對手林家翾曾是我國「一哥」周天成陪練員，和小戴同屬合作金庫球團，小戴也曾在訓練時找大兩屆的學長交手，但今天畢竟是正式比賽，和訓練感覺不同，小戴雖以21：19、18：21、21：11取勝，但賽後不斷喊累，她苦笑說：「追著球跑，不好玩！」

她解釋，男子選手速度和力量和女將有很大差距，國際賽也找不到像林家翾「那麼能跑、那麼能跳」的女將，今天自己都是被限制的一方，強度還是有很大落差，「都是他放慢，我才有主動。」

林家翾每局都先讓8分，聽到小戴喊比賽不好玩，他馬上喊：「我也覺得不好玩，累死了！」不過能和「世界球后」交手，輸贏已非重點，「能提升能力，就是這次辦比賽的重點。」