網球／重啟賽程好消息 女網首站沒人染疫

職網賽事從今年3月就因新冠肺炎全面停擺，8月總算要重啟賽程，「打頭陣」的巴勒摩女網賽今天也傳出好消息，包括球員和工作人員在內的4百多例新冠肺炎檢測案例，沒有出現任何陽性結果。

巴勒摩大學的傳染病專家卡西歐（Antonio Cascio）是這次賽會合作單位，他表示大會已進行190例鼻咽採樣，全部都是陰性，另外有220例的血清檢測，結果也相同，成比賽利多。

作為網壇第一場重啟的職業賽事，巴勒摩女網原本有羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）、2017年法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）領銜，但兩位有大滿貫資歷的女將最後都考量新冠肺炎退賽，讓賽會失色不少。

目前世界排名第2的哈蕾普退賽後，籤表裡的名將包括去年法網亞軍、捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），以及世界排名15的瑪蒂琪（Petra Martic）及世界排迷20的希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）。