網球／重啟賽程好消息 女網首站沒人染疫
職網賽事從今年3月就因新冠肺炎全面停擺，8月總算要重啟賽程，「打頭陣」的巴勒摩女網賽今天也傳出好消息，包括球員和工作人員在內的4百多例新冠肺炎檢測案例，沒有出現任何陽性結果。
巴勒摩大學的傳染病專家卡西歐（Antonio Cascio）是這次賽會合作單位，他表示大會已進行190例鼻咽採樣，全部都是陰性，另外有220例的血清檢測，結果也相同，成比賽利多。
作為網壇第一場重啟的職業賽事，巴勒摩女網原本有羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）、2017年法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）領銜，但兩位有大滿貫資歷的女將最後都考量新冠肺炎退賽，讓賽會失色不少。
目前世界排名第2的哈蕾普退賽後，籤表裡的名將包括去年法網亞軍、捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），以及世界排名15的瑪蒂琪（Petra Martic）及世界排迷20的希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言