東奧模擬賽／跑好遠啊！ 戴資穎、雷千瑩雨中傳聖火
模擬東京奧運對抗賽今天正式展開為期8天的賽程，賽事模擬奧運，不但有吉祥物、轉播、選手證，今天下午5點也舉行開幕式，並由5位「黃金計畫」選手擔任聖火火炬手，其中羽球「世界球后」戴資穎和射箭世錦賽金牌「雷母」雷千瑩擔任第一棒，從國訓中心門口起跑，一路跑到中心內大草皮，成球后難得的「長征」。
模擬東京對抗賽聖火傳遞共有3棒，小戴和雷母從國訓中心起跑，傳給第二棒的體操「鞍馬王子」李智凱，3人再跑到球類館門口，將聖火傳遞給田徑「黃金右臂」鄭兆村和空手道「小清新」文姿云。
負責距離最長的第一棒，小戴解釋說，國訓中心的安排其實有巧思，「我和雷母都是2012年倫敦奧運就有參加，東京是第三次，李智凱是從里約開始參賽，鄭兆村和文姿云是第一次，所以排一起。」
羽球是以奧運積分名次決定參賽權，目前賽事雖因新冠肺炎暫停、世界排名也凍結，但身為「世界球后」的小戴是毫無疑問的東奧選手，明年將三度挑戰最高殿堂。
里約奧運射下女團銅牌的「雷母」雷千瑩，近年特別重視體能，減脂有成的她傳遞聖火臉不紅氣不喘，她笑說：「全身都濕了，手是痠一點，不過也很榮幸，第一次和小戴合作，而且我們起跑時雨就變小了，還好。」
中華射箭隊去年已經設下男、女各3張「滿額」東奧門票，模擬東奧對抗賽將在8月3日和5日展開賽程，「雷母」強調面對比賽，就會用全力以赴的態度，用心感受這次賽事。
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