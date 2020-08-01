東奧模擬賽／大雨中宣誓 舉重女神即興改詞

不只在舉重賽場處變不驚，「舉重女神」郭婞淳遇突發狀況也臨危不亂，她今天擔任模擬東京奧運對抗賽運動員宣誓代表，執行任務時正好碰港都一陣暴雨，她直接即興改了宣誓詞，「脫稿演出」外還帶動現場氣氛，掀起開幕式一波高潮。

模擬東奧對抗賽開幕式今天下午5點舉行，活動開始前已烏雲密布，運動員進場時豆大雨滴開始傾盆而下，雨一直下到活動快結束時才停歇。

郭婞淳代表宣誓時雨正大，「前面有照稿，後面就沒有了，因為稿已經全濕了。」她提到，原本宣誓內容只有特別提及為新冠肺炎努力的防疫人員，但一陣大雨讓她想到運動員進場時，擔任舉牌手的工作人員們，宣誓時就一併感謝所有工作人員的辛勞，她解釋說：「像我的物理治療師和體能師，最近也都在忙這個模擬賽，很辛苦。」

模擬東奧對抗賽開幕式雖遇大雨，但典禮尾聲天氣就放晴。記者曾思儒／攝影

從害羞青色的小女孩蛻變到「舉重女神」，郭婞淳面對鏡頭和眾人眼光愈來愈落落大方，但沉穩表情下其實還是會小小緊張，她透露宣誓時她本來只是想著要「華麗轉身」面對舞台，沒想到腦中話語直接脫口而出，「華麗轉身」隨麥克風全場傳送，她大說：「我還有個設計，本來要說『我，舉重女神』，結果沒有說出來。」

模擬東京奧運對抗賽從今天起一連舉行8天，種類包括羽球、空手道、體操、游泳、田徑、射箭、射擊、桌球、柔道、舉重和跆拳道共11種，舉重賽程集中在8月6日。