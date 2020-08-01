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東奧模擬賽／頂尖男雙混戰 加碼賭伏地挺身
模擬東京奧運對抗賽今天點燃戰火，首日唯一登場的羽球賽，男雙4組國內好手互相較勁，除爭面子、拚獎金，今天賽後還開玩笑要「加碼」，加入平常訓練就當懲罰的伏地挺身，輸掉一局的組合就要先做10下。
男雙堪稱中華羽球隊國際賽最「整齊」的項目，光世界排名前30的就有4組，「麟洋配」王齊麟／李洋目前世界排名第7、廖敏竣／蘇敬恒世界排名17、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯世界排名19，李哲輝／楊博軒排名27，模擬東奧對抗賽直接由4組捉對廝殺，今天兩戰全部都打到決勝局，可見激烈程度。
國家隊負責男雙的教練陳宏麟說，4組實力本來就相去不大，下場比賽臨場成關鍵，今天首戰「楊肉盧」發揮就不錯，才能扳倒國內排名最高的「麟洋配」。
排名次高的廖蘇配也在先拿首局下遭逆轉，蘇敬恒對第二局一次可能底線出局的誤判耿耿於懷，搭檔廖敏竣也開玩笑說：「比賽場地佈置還滿厲害，就差觀眾和鷹眼。」他也提到，平常隊上比賽就有懲罰，輸球的一方要多做伏地挺身，明天的比賽開始也要套用，增加大家求勝慾望。
羽球國際賽從3月就因新冠肺炎停擺，本周國際羽總又宣布，包括台北羽球公開賽在內的9月4場比賽都取消，蘇敬恒認為在國際賽喊卡的狀況下辦模擬賽，多少能帶來些刺激，「可以促進我們進步，找回比賽的感覺。」
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