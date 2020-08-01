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東奧模擬賽／王子維殺紅眼 學弟喊傻眼

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
模擬東京奧運對抗賽的現場布置讓王子維喊緊張。記者曾思儒／攝影
模擬東京奧運對抗賽的現場布置讓王子維喊緊張。記者曾思儒／攝影

教育部體育署和國訓中心規劃的「模擬東京奧運對抗賽」今天登場，打頭陣的羽球共安排4場賽程，第2場出賽的「羽球王子」王子維難得在平常訓練的場館進入「比賽模式」，讓今天對手陳孝承大喊不習慣，形容「嚇到」又「傻眼」。

青奧國手陳孝承在國訓中心訓練有段時間，平常和王子維相處時間不少，他直說平常訓練的「羽球王子」和今天像是不同人，「哇塞，子維今天殺紅眼，我沒看過他那麼認真、扳起臉，我有嚇到。」

他曾在全國團體錦標賽和王子維交手過，還纏戰到第3局，本以為今天也可以放手一搏，但一下場就被對手氣勢震懾，加上球場風向讓自己進攻節奏有點混亂，才造成第一局下場被0：15的「出乎意料」發展。

賽後恢復放鬆模式的王子維透露，最初得知有模擬東奧對抗賽，以為是比較簡便的規模，像是球員自己當裁判和線審，「結果聽到有場地適應、場地布置，還有轉播和記者，我自己還滿緊張！」

他笑說，比賽場地雖是平常熟悉的訓練地點，但經過佈置和各方規格升級，的確增加比賽的感覺，且面對是年輕學弟，會有「不能輸」的壓力，不過剛開局15：0也有些出乎預料，因他自評發揮並沒最佳，許多球也是對手失誤才拿分。

中華羽球隊總教練蔡佳欣認為，男單要在國內找到可以挑戰周天成和王子維的選手不容易，模擬賽主要讓兩人有「比賽的感覺」，下周一小天出戰王子維的最終戰對兩人才算是真正有強度的對戰。

王子維 羽球 蔡佳欣

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