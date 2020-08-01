東奧模擬賽／一哥打頭陣 周天成：這點像東京

東京奧運受新冠肺炎影響，從2020年延後到2021年登場，教育部體育署和國訓中心特別規劃「模擬東京奧運對抗賽」，賽事今天在左營國訓中心正式登場，打頭陣的羽球「一哥」周天成幽默說，氣氛的確滿像奧運，尤其是場邊很「安靜」，和日本的確有相像之處。

模擬東奧對抗賽從今天起一連8天舉行，共舉辦羽球、空手道、體操、游泳、田徑、射箭、射擊、桌球、柔道、舉重和跆拳道共11種運動，今天首日賽程只安排羽球賽事，下午舉行開幕典禮。

小天今天碰新生代小將蘇力揚，以21：16、21：14拿下勝利的小天認為，現場布置、流程都仿照奧運，「既然有這比賽，就當奧運準備，飲食、生活都會去安排。」他指出，像飲食這段時間就會避免海鮮、辛辣食物或是放置較久的餐點，將身體狀況保持在最佳狀態。

上月還在打109年全中運的蘇力揚，今年全團賽就和小天交手過一次，今天賽後馬上和學長請教，他說：「這次比賽就是抱持學習心態，沒有保留，今天發揮算理想，也從學長身上學到很窩東西。」像是第局都是小天改變打法主控戰局，蘇力揚雖也有調整卻為時已晚。