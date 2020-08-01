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東奧模擬賽／一哥打頭陣 周天成：這點像東京

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
周天成（左）擊敗蘇力揚後隔網握手。記者曾思儒／攝影
周天成（左）擊敗蘇力揚後隔網握手。記者曾思儒／攝影

東京奧運受新冠肺炎影響，從2020年延後到2021年登場，教育部體育署和國訓中心特別規劃「模擬東京奧運對抗賽」，賽事今天在左營國訓中心正式登場，打頭陣的羽球「一哥」周天成幽默說，氣氛的確滿像奧運，尤其是場邊很「安靜」，和日本的確有相像之處。

模擬東奧對抗賽從今天起一連8天舉行，共舉辦羽球、空手道、體操、游泳、田徑、射箭、射擊、桌球、柔道、舉重和跆拳道共11種運動，今天首日賽程只安排羽球賽事，下午舉行開幕典禮。

小天今天碰新生代小將蘇力揚，以21：16、21：14拿下勝利的小天認為，現場布置、流程都仿照奧運，「既然有這比賽，就當奧運準備，飲食、生活都會去安排。」他指出，像飲食這段時間就會避免海鮮、辛辣食物或是放置較久的餐點，將身體狀況保持在最佳狀態。

上月還在打109年全中運的蘇力揚，今年全團賽就和小天交手過一次，今天賽後馬上和學長請教，他說：「這次比賽就是抱持學習心態，沒有保留，今天發揮算理想，也從學長身上學到很窩東西。」像是第局都是小天改變打法主控戰局，蘇力揚雖也有調整卻為時已晚。

成人國際賽經驗沒幾站的蘇力揚也笑說，模擬東奧對抗賽堪稱參加過「排場」數一數二盛大的比賽，而且是和國際頂尖選手較勁，激起他更多動力，「我的目標真的是往2024年奧運走，會努力，一步一步來。」

周天成魚躍救球。記者曾思儒／攝影
周天成魚躍救球。記者曾思儒／攝影
蘇力揚開心參加模擬東京奧運對抗賽。記者曾思儒／攝影
蘇力揚開心參加模擬東京奧運對抗賽。記者曾思儒／攝影
我國羽球「一哥」周天成在模擬東京奧運對抗賽率先出賽。記者曾思儒／攝影
我國羽球「一哥」周天成在模擬東京奧運對抗賽率先出賽。記者曾思儒／攝影

羽球 全中運 田徑

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