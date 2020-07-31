田徑／潛優訓練營人才輩出 體育署視察讚成果卓越

中華民國田徑協會於7月26日至8月26日舉辦為期一個月的具潛力及優秀選手訓練營，前26天分別在台北市立大同高中及國立台東大學附屬體育高中舉行，之後則前往金門移地訓練，今天教育部體育署競技運動組組長洪志昌特別前往大同高中關心教練、選手及物理治療師，並稱讚田徑協會潛優培訓成果卓越。

一直以來在培訓潛力新秀上不遺餘力的田徑協會，過去就透過潛優計畫培育出楊俊瀚、鄭兆村、陳傑、陳奎儒等國際級田徑好手，近年來潛優計畫也不曾間斷，讓我國在田徑領域新人輩出。

今年潛優訓練營也在26日展開，共有17位教練、62位選手和2位物理治療師投入，其中選手包括了兩名昔日國中最速男魏浩倫、王彥和，「最速雙胞胎」張秝羚、張秝榕，跳高明日之星傅兆玄、三級跳好手李允辰都在這次的訓練營名單中。

今天體育署競技運動組組長洪志昌也特別前往大同高中視察，並由田協秘書長王景成、總教練邱為榮的陪伴下進行選手訓練狀況解說，他也期待田徑協會持續透過這項計畫為我國培育更多未來之星。