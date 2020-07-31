拳擊／退休15年 54歲泰森重出江湖
在退休15年後，前世界拳王泰森（Mike Tyson）將重登拳擊台。
泰森曾是絕無爭議的重量級拳擊冠軍，他將在9月12日舉行、名為「前線戰鬥」的8回合表演賽中與小瓊斯（Roy Jones Jr.）對打。這場比賽將由社群媒體平台Triller主辦，在網路上按次付費收看。知情人士透露，Triller為此賽事支付獨家串流媒體權利金5000萬元。
現年54歲的泰森以50場勝利、包括44場擊倒，結束職業生涯。他最後一場拳賽是與麥克布賴德(Kevin McBride)在2005年6月11日進行，當時他敗戰。他在20歲時贏得重量級冠軍，是史上贏得此頭銜的最年輕拳手，在整個職涯中拿下全球三大拳賽組織世界拳擊協會（WBA）、世界拳擊理事會（WBC）和國際拳擊聯合會（IBF）冠軍。
51歲的小瓊斯在完成職業拳擊生涯後，以66場勝利包括47場擊倒在2018年退休。瓊斯曾獲中量級、超中量級、輕重量級和重量級的頭銜。
Triller是一款在音樂界備受歡迎的影音編輯App，打算透過泰森的復出表演來提高品牌知名度。該公司的最大競爭對手是TikTok，其母公司字節跳動（ByteDance）估值約為1100億元。
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