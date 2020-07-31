PGA／聖裘德邀請賽首輪 潘政琮72桿暫列58名

台灣旅美高球好手潘政琮，今天在聯邦快遞聖裘德邀請賽首輪繳出高於標準2桿的72桿，在78名參賽選手中暫時並列58名。

總獎金1050萬美元（約新台幣3.1億）的聯邦快遞聖裘德邀請賽，在美國田納西州曼菲斯的TPC南風球場舉行，這也是年度4場世界高爾夫錦標賽的其中一站，首回合打完，世界排名第6、尋求衛冕的美國名將科普卡（Brooks Koepka）以低於標準8桿的62桿獨占鰲頭。

科普卡上週在3M公開賽提前淘汰，本週轉戰聖裘德首輪卻迎來爆發，首輪就猛打9鳥，僅吞下1個柏忌，首回合的62桿也追平職業生涯單回合最低桿。

PGA自今年6月14日復賽以來，潘政琮連續6週出賽，他不像其他選手搭乘包機移動，而是開著露營車和老婆周遊各地，短短6週就開了超過8000公里。

前6場出賽，潘政琮共有3場成功晉級，而上週他首度「輪休」缺席3M公開賽，調整過後本週再戰聖裘德邀請賽，不過首輪僅打下1鳥、吞3個柏忌。

今天潘政琮從後9洞出發，第11、12洞接連吞下柏忌，轉場後直到標準4桿的第6洞，靠著一記約7呎的精彩鳥推，博蒂才終於開張。

可惜的是，前腳才剛賺進小鳥，後腳馬上又吐了回去，他在下一洞意外錯失5呎的保帕推桿，領到全場第3個柏忌。

最後收尾的2洞，潘政琮都持平，沒能持續壓低桿數，最後以高於標準2桿的72桿完賽。