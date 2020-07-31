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美網／憂心新冠肺炎疫情 球后芭蒂將缺席

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
球后芭蒂確定缺席美網及前一場辛辛那提網賽。美聯社
球后芭蒂確定缺席美網及前一場辛辛那提網賽。美聯社

ＷＴＡ八月三日重啟賽事，美網也訂八月卅一日如期開戰，不過澳洲現任世界球后芭蒂昨開第一槍，她宣布考慮新冠肺炎疫情，確定缺席美網及前一場辛辛那提網賽，是否參加包括法網在內的歐洲賽事近期將決定。

職網賽事從三月就因新冠肺炎全面停擺，美網主辦單位美國網球協會雖決定如期舉辦美網，但也做出調整，包括美網「閉門」舉行、把辛辛那提網賽從辛辛那提搬到紐約，讓球員可在「比莉珍金網球中心」先打辛辛那提網賽、再參加美網，避免旅行增加染疫風險。

昨天辛辛那提網賽公布首波參賽名單，包括主名將小威廉絲、高芙、塞爾維亞「世界球王」約克維奇和「西班牙蠻牛」納達爾都名列其中，但芭蒂、日本名將大坂直美和去年美網冠軍安德里斯庫都缺陣，芭蒂更直接宣布，明年才會再訪美國。

「我的團隊和我決定，我們不會移動去參加今年的辛辛那提網賽和美網，兩場比賽我都十分喜愛，所以這是很困難的決定，但目前新冠肺炎仍存在重大風險，讓我團隊和自己身處風險中會感覺很不舒服。」芭蒂也提到，是否參加延期到九月廿七日開打的法網及ＷＴＡ歐洲賽程，未來幾周將做出決定。

八月三日的巴勒摩女網賽將是職網復賽第一站，原本打算參賽的羅馬尼亞前球后哈蕾普也因新冠肺炎選擇退出。

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