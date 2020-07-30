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東京疫情升溫 東京奧運籌委會：仍如期舉行
2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）表示，為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續擴散，因疫情延至明年登場的東京奧運恐只有「少數觀眾」能入場觀賽。
法新社報導，疫情肆虐全球，迫使東京奧運延至2021年7月23日舉行。
武藤敏郎向英國廣播公司體育台（BBC Sports）表示，籌委會決心在2021年舉辦奧運，並未針對取消或再延期問題進行討論。
武藤敏郎說：「大家應聚焦於明年舉行比賽。我們的想法一致。」
他說國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）不希望舉行沒有任何觀眾的比賽，但承認屆時可能只有少數觀眾入場。
武藤敏郎說：「他可能考慮在保持社交安全距離的前提下，允許有限觀眾入場觀賽。」
「我們必須創造一個讓人感覺安全的環境。運動員和國際奧會成員在進入或離開日本時，都會被要求接受病毒檢測，此外，（我們必須針對）住宿和交通計畫配置堅強的醫療體系。」
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