北港媽祖馬拉松11/15起跑 報名可用三倍券、動滋券

「跑出健康！走出健康！」邁入第九年的北港媽祖盃馬拉松11月15日在北港牛墟停車場起跑，北港朝天宮今天下午「超錢佈鼠」，秀出今年的選手紀念品、賽道特色補給品與趣味的周邊活動。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，馬拉松報名將開放至10月1日，名額共1萬人，賽組則分全馬組、半馬組、挑戰組及休閒組，除有豐富的賽前物資及完賽禮品，完賽者還有一次摸彩資格，有機會將價值逾8萬的純金媽祖帶回家。

蔡咏鍀說，今年除有北港日興堂大餅、素媽媽素肉條、愛之味Okina益身菌機能水、玉山碾米廠平安米及朝天宮媽祖福袋等豐富伴手禮，補給站更有元進莊蔥油雞與冰烤地瓜、老田庄楊桃汁、阿甘薯叔金磚餅等北港周邊特色小吃，讓跑者邊跑邊品嘗在地美食。

賽事中除有「最長紅地毯」，摸彩首獎「純金媽祖」及「特色生肖獎牌」每年也備受參加者青睞，今年加入的紅包好禮抽、擲筊祈福袋，及「趨吉避凶撒喜糖，三太子為跑者增添福氣」等活動，更是精心結合媽祖文化，讓跑者們「有跑有保庇」。

北港朝天宮表示，民眾可使用動滋券，或信用卡綁定三倍券，於線上刷卡支付報名費；持紙本三倍券者需親自至「眾點資訊有限公司」繳費。