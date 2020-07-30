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與內政部核對「除錯」仍出包 動滋券問題多

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
動滋券爭議不斷。 報系資料照
動滋券爭議不斷。 報系資料照

教育部體育署發放的振興券「動滋券」，原本今天民眾就能開始領券，但體育署早上臨時公告，因民眾與業者熱烈參與，為讓擁有動滋券的400萬民眾及合作店家有更穩定的交易系統品質，延後到8月6日開始領券，8月8日起正式開始使用。

體育署代理署長林騰蛟表示，已登記的店家外，還有許多店家希望加入，延後一周盼在店家數量上可以持續增加，網站優化後合作業者能有更穩定的交易系統品質，並熟悉交易系統操作介面。

至於民眾有疑慮，28日抽籤活動時，中籤的400萬份少兩張，體育署副署長王水文下午再度解釋，統計時是用登記的身分證或居留證末碼，是數字才納入統計，少了的兩張是因尾數非數字。

不過動滋券開放登記日期是20日到26日，27日王水文曾說，確定數字要等和內政部核對「除錯」，抽籤活動卻仍出現問題。

體育署表示，動滋券的資訊系統是依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第17條，體育署委託財團法人商業發展研究院，再由商研院協同「聯網國際資訊公司」合作進行系統建置委外服務。

動滋網屢屢「出包」、延後領券等日程改變，體育署今天不解釋和聯網的合作內容是否有相關懲罰性條款。

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