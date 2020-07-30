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動滋券、三倍券均可投注運彩 以小搏大還加碼30萬現金

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導

隨著疫情趨緩、運動賽事回歸，加上政府推動各項振興方案，讓整個運動市場回溫，身為運動產業一份子，台灣運彩推出促銷活動「動滋券 三倍券 跟著運彩動滋動」，加碼抽現金30萬，8/1起使用動滋券、三倍券或現金，投注台灣運彩單筆滿200元就有抽獎機會，一連抽三個月，每月抽1名獨得獎金10萬元，活動到10/31截止。

上半年許多重大賽事因疫情延賽或停賽，連帶影響運彩銷售，在主管機關全力支持緊急應變措施下，影響降到最低，台灣運彩截至109年7月銷售逾200億，較去年同期減少約20%。隨著6月新產品電競上市、7月美國職棒、美國職籃陸續回歸、加上政府推出「動滋券」及「三倍券」皆可投注運動彩券等相關利多條件的激勵，台灣運彩順勢再加碼30萬元，推出「動滋券 三倍券 跟著運彩動滋動」抽現金活動，期待在雙券及抽現金的效果倍增下，持續推波銷售動能。

台灣運彩加碼抽現金30萬元，共舉辦3波段，每波抽10萬元的現金得主1名，活動自109年08月1日(六)至109年10月31日(六)，活動期間單次投注滿200元就有乙次抽獎機會，投注越多中獎機會越大，詳細活動內容請上台灣運彩官網查詢。

疫情 彩券

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