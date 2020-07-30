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網球／憂心疫情 世界球后芭蒂放棄美網

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）已經宣布，考量疫情和澳洲旅遊規定，確定缺席8月31日登場的美網。 美聯社
澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）已經宣布，考量疫情和澳洲旅遊規定，確定缺席8月31日登場的美網。 美聯社

美網雖將如期舉辦，但澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）已經宣布，考量疫情和澳洲旅遊規定，確定缺席8月31日登場的美網。

職網賽程3月起就因新冠肺炎喊卡，百年歷史的溫布頓直接取消，原本5月舉行的法網也延期到9月，美網成今年第2場登場的大滿貫賽，但美國是新冠肺炎重災區，美網舉辦地點紐約疫情更嚴重，讓今年美網增添許多不確定性。

為因應疫情，美國網球協會將美網前的辛辛那提公開賽移到紐約的美網同場地，讓球員可以避免移動增加染疫風險，今天公布辛辛那提首波參賽名單，包括地主名將小威廉絲（Serena Williams）、高芙（Cori Gauff）、塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都名列其中，但芭蒂、日本名將大坂直美和去年美網冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）都不在其中。

24歲的芭蒂更直接宣布，除了辛辛那提公開賽不會參加，今年美網她也確定缺席，「我的團隊和我決定，我們不會移動去參加今年的辛辛那提網賽和美網，兩場比賽我都十分喜愛，所以這是很困難的決定，但目前新冠肺炎仍存在重大風險，讓我團隊和自己身處風險中讓我感覺很不舒服。」

芭蒂最後祝福美國網協成功舉辦今年賽事，並預約明年再返美國；她還沒決定是否捍衛去年打下的法網女單金盃，紅土大滿貫因疫情延期到9月27日開打。

辛辛那提網賽今年改期到8月20日到28日，同場地比莉珍金網球中心31日就化身美網站場，不過今天公布的首波名單並非最終出賽名單，球員仍可選擇退出。

美網 芭蒂 小威廉絲

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