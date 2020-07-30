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400萬人別白忙！ 動滋券改8月6日領券、可使用至1月底

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
動滋網早上9點40分的頁面仍是顯示舊時程。圖／翻拍動滋網
動滋網早上9點40分的頁面仍是顯示舊時程。圖／翻拍動滋網

教育部體育署發放的振興券「動滋券」昨天已寄出所有中籤簡訊，原本預計今天民眾就能開始領券，但體育署臨時公告，因民眾與業者熱烈參與，為讓擁有動滋券的400萬民眾及合作店家有更穩定的交易系統品質，延後到8月6日開始領券，8月8日起正式開始使用。

動滋券原本今天開始分流領券，8月1日正式使用，使用期限到今年12月31日，體育署臨時更改時程後，8月6日領券、8月8日開始使用，使用期限也順延到明年1月31日。

體育署表示，動滋券反應熱烈，為讓陸續表示參與意願的體育運動產業業者商家能夠加入，並提供擴大加入的合作業者店有更穩定的交易系統品質並熟悉交易系統操作介面，讓消費者使用動滋券取券與交易系統更加迅速與完善，將進行更完整的系統介面優化及測試，因此延後領券日期。

不過體育署早上9點25分發出新聞稿公告後，動滋網介面仍沒更新，領券、抵用時程仍是原本公告版本。

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