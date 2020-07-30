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沒有體育班全中運表現亮眼 新化高中游泳、木球奪佳績

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
新化高中校長許宏明（左一）恭喜余仁俊（左二）在全中運游泳拿下佳績。圖／新化高中提供
新化高中校長許宏明（左一）恭喜余仁俊（左二）在全中運游泳拿下佳績。圖／新化高中提供

新化高中在全中運比賽成績收穫滿滿，游泳隊余仁俊勇奪高男組游泳比賽50公尺仰式銀牌及50公尺蝶式第7名的佳績，木球隊張芷瑄、孔巧悅、陳彤瑄、李怡瑩、何宛庭及徐靖雲合力拿下高女組木球比賽團體總錦標第六名。校長許宏明說，成功絕非偶然，感謝選手努力奮戰，為校爭光，更感謝兩位教練辛苦的訓練與付出。

余仁俊有傑出表現是從小接受教練余庭煒長期栽培，每天長達3小時的訓練（寒暑假5小時）塑造出堅毅不屈的態度，不停超越自我，終能在全國賽脫穎而出。

今年全中運因新冠肺炎疫情影響延遲至7月比賽，賽場氣溫炎熱，選手們叫苦連天，且游泳比賽場地附近住宿缺乏的情況之下，校長許宏明極力協助教練及選手找尋住宿位置，最終找到距離會場約1公里的住宿地點，以確保選手有好的休息場所。

教練余庭煒表示，感謝校長的大力協助，讓選手們有舒適的環境充分休息，在競爭激烈的50公尺仰式決賽中，所有選手成績落差僅在0.3秒之內獲得銀牌，能保持好的體育狀態出賽，感謝校長的協助讓選手充分休息。

木球隊在教練王宏維主任指導下，比賽時天氣酷熱且遇到午後雷陣雨，教練裁判及選手們在艱難競賽環境下，賣力完成比賽，憑藉過往經驗傳承，輔以戰術應用以及賽前的評估，讓木球選手順利晉級到全國總決賽資格。學生們平日只能利用中午和放學後練習，能有如此成績相當開心。

校長許宏明感謝帶隊的學務主任林宏龍及體育組長田啟宏，親自到比賽會場為選手們加油，準備運動飲料及學生家長會提供加菜金。許宏明說，新化高中雖然沒有體育班，但對於培育體育人才不遺餘力，讓每個學生都有機會表現自我傑出的一面。

新化高中余仁俊（左二）在全中運高男組游泳比賽拿下50公尺仰式銀牌及50公尺蝶式第7名，左為指導教練余庭煒。圖／新化高中提供
新化高中余仁俊（左二）在全中運高男組游泳比賽拿下50公尺仰式銀牌及50公尺蝶式第7名，左為指導教練余庭煒。圖／新化高中提供
新化高中校長許宏明（左二）在全中運比賽期間前往為選手及教練加油。圖／新化高中提供
新化高中校長許宏明（左二）在全中運比賽期間前往為選手及教練加油。圖／新化高中提供
新化高中余仁俊全中運高男組游泳比賽表現優異，勇奪50公尺仰式銀牌及50公尺蝶式第7名。圖／新化高中提供
新化高中余仁俊全中運高男組游泳比賽表現優異，勇奪50公尺仰式銀牌及50公尺蝶式第7名。圖／新化高中提供

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