自行車／類出國正夯 澎湖跳島賽號召比基尼車手

國內旅遊風氣升溫，離島成「報復性旅遊」熱點，澎湖國家風景區管理處搭上熱潮，9月20日推出「澎湖跳島101K自行車活動」，並推出車友創意變裝或以比基尼騎車，報名費就全額退費當號召，盼打造全台最吸睛的自行車活動賽事。

9月賽程登場前，澎管處本月28、29日邀請旅遊主持作家段慧琳（Windy）、「蛙后」李詹瑩、旅遊部落客韓若紫及澎湖在地奧運風帆選手張浩等人，一起為活動踩線、造勢，並行銷澎湖的自行車優質的旅遊環境。

本身非常喜愛騎自行車的旅遊主持人段慧琳表示，終於達成來澎湖騎自行車的願望，這次活動所規畫路線把澎湖經典景點一次打盡，包括有摩西分海、通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩等知名景點，尤其在踩踏過程中也享用花枝丸、炸明蝦、小卷麵線、仙人掌冰等澎湖在地美食，完全就是一個「高強肚」的行程。

李詹瑩直接穿上比基尼參與跳島101K自行車踩線行程，讓現場民眾眼睛大吃冰淇淋；她表示，用比基尼來襯托澎湖世界最美麗海灣的陽光正面形象是再適合不過，尤其騎在浪漫的海岸線旁，俯拾可得的美景加上健康的自行車無碳行程，美麗如仙境。

旅遊網紅韓若紫表示，澎湖的自行車騎旅型態跟她以往的旅遊體驗完全不同，不僅能看到澎湖特殊的玄武岩地質、吃到在地特色料理，澎湖熱情的人情味更是令她十分難忘。

澎湖「在地」奧運風帆選手張浩則說，騎自行車一直是他平時交叉訓練的一環，澎管處這次舉辦跳島101K的自行車活動，非常值得推薦台灣各地區熱愛騎車的車友一起共同參與。