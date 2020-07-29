快訊

雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自行車／類出國正夯 澎湖跳島賽號召比基尼車手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
風帆三屆奧運代表張浩（左起）與旅遊主持人段慧林、台灣蛙后李詹瑩及旅遊部落客韓若紫等領一同騎乘澎湖跳島101k自行車活動，共同為活動造勢。圖／澎管處提供
風帆三屆奧運代表張浩（左起）與旅遊主持人段慧林、台灣蛙后李詹瑩及旅遊部落客韓若紫等領一同騎乘澎湖跳島101k自行車活動，共同為活動造勢。圖／澎管處提供

國內旅遊風氣升溫，離島成「報復性旅遊」熱點，澎湖國家風景區管理處搭上熱潮，9月20日推出「澎湖跳島101K自行車活動」，並推出車友創意變裝或以比基尼騎車，報名費就全額退費當號召，盼打造全台最吸睛的自行車活動賽事。

9月賽程登場前，澎管處本月28、29日邀請旅遊主持作家段慧琳（Windy）、「蛙后」李詹瑩、旅遊部落客韓若紫及澎湖在地奧運風帆選手張浩等人，一起為活動踩線、造勢，並行銷澎湖的自行車優質的旅遊環境。

本身非常喜愛騎自行車的旅遊主持人段慧琳表示，終於達成來澎湖騎自行車的願望，這次活動所規畫路線把澎湖經典景點一次打盡，包括有摩西分海、通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩等知名景點，尤其在踩踏過程中也享用花枝丸、炸明蝦、小卷麵線、仙人掌冰等澎湖在地美食，完全就是一個「高強肚」的行程。

李詹瑩直接穿上比基尼參與跳島101K自行車踩線行程，讓現場民眾眼睛大吃冰淇淋；她表示，用比基尼來襯托澎湖世界最美麗海灣的陽光正面形象是再適合不過，尤其騎在浪漫的海岸線旁，俯拾可得的美景加上健康的自行車無碳行程，美麗如仙境。

旅遊網紅韓若紫表示，澎湖的自行車騎旅型態跟她以往的旅遊體驗完全不同，不僅能看到澎湖特殊的玄武岩地質、吃到在地特色料理，澎湖熱情的人情味更是令她十分難忘。

澎湖「在地」奧運風帆選手張浩則說，騎自行車一直是他平時交叉訓練的一環，澎管處這次舉辦跳島101K的自行車活動，非常值得推薦台灣各地區熱愛騎車的車友一起共同參與。

澎管處表示，9月20日澎湖跳島101K自行車活動，除了首創全台唯一跨海及跳島自行車活動賽事，為了車友最擔心的交通往返問題，也與雄獅旅行社合作推出「機加酒」的自行車跳島行程，並推出創意變裝或以比基尼騎車就退全額報名費的活動，號召車友一同響應。

蛙后李詹瑩比基尼火辣登場為澎湖跳島101k自行車活動造勢，宣傳全國首創比基尼參賽報名費全額退還。圖／澎管處提供
蛙后李詹瑩比基尼火辣登場為澎湖跳島101k自行車活動造勢，宣傳全國首創比基尼參賽報名費全額退還。圖／澎管處提供

延伸閱讀

一個輪胎要價逾15萬！四位身價上億企業家聯手打造超高單車俱樂部

跳島郵輪將啟航 是全球創舉？還是南柯一夢？

首發郵輪跳島返基隆 林右昌興奮洽談套裝行程

探索夢號跳島返港 林右昌：與澎湖、連江洽談套裝遊程

相關新聞

夾娃娃機也來登記業者 動滋券亂象多體育署忙把關

教育部體育署自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，昨天公開抽籤後就「罵聲」不斷，...

動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

教育部體育署自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，昨天公開抽籤後率續發送簡訊通知...

網球／疫情沒退燒 高雄海碩盃停辦

受新冠肺炎影響，今年邁入第9年的高雄海碩ATP挑戰賽確定停辦，主辦單位今天正式公告，原訂9月20日開打的賽事今年無法在高...

自行車／類出國正夯 澎湖跳島賽號召比基尼車手

國內旅遊風氣升溫，離島成「報復性旅遊」熱點，澎湖國家風景區管理處搭上熱潮，9月20日推出「澎湖跳島101K自行車活動」，...

F1／法拉利排名落 主席：車舊無競爭力

F1傳統豪門車隊法拉利未戰先認輸？法拉利主席埃坎恩29日表示，車隊在跑完前3個大獎賽後，更確定近期將邁向「陣痛期」，復賽後的3站賽事，法拉利已摔到第5名，而且分站成績每況愈下，埃坎恩承認，法拉利汽車設

羽球／「超級丹」退休下一步 林丹俱樂部落腳深圳

據大陸媒體報導，日前宣布退休高掛球拍的中國羽球球星「超級丹」林丹，於昨天與深圳寶安區地方政府簽約，正式成立「林丹羽球俱樂部」，該俱樂部計劃從乙級聯賽打起，目標進軍中國羽球超級聯賽，同時林丹也聘為當地羽

提升並鞏固台灣拔河實力 全國室外菁英賽月底台中開拔

首屆109年全國室外拔河菁英賽將於7月30、31兩天，在台中新社高中開拔，今年共有17支高中勁旅參賽，比賽共分成3組，男子組580公斤級以下，女子組500公斤級以下，混合組560公斤級以下，除提供選手

羽球／台北公開賽領頭 國際羽總宣布9月4站都取消

國際羽總（BWF）今天正式公告，包括台北羽球公開賽在內的4場比賽都因新冠肺炎取消。

網球／又有比賽取消 泛太平洋女網不辦了

WTA重啟賽程倒數計時，但本周再傳壞消息，作為亞洲指標賽事的泛太平洋女網賽確定因新冠肺炎取消，加上先前中國大陸賽事全部停...

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

體育署昨天抽出400萬份500元「動滋券」，中獎民眾8月1日起可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，不過，昨晚有...

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

國際羽總（BWF）巡迴賽3月起就因新冠肺炎全面停擺，BWF調整賽程後原本要由台北羽球公開賽「打頭陣」，但新冠肺炎疫情未趨...

動滋券中籤率57.2% 體育署籲分流領取

體育署從運動發展基金提撥廿億元發放的動滋券，昨天正式抽籤，從六九八萬具有抽籤資格的民眾，抽出四○○萬人，中籤率為百分之五...

熱門新聞

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

動滋券中籤先別高興 如何領獎看過來

動滋券抽籤總數竟少兩張 體育署：末碼非數字無效

動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

動滋券中籤率57.2% 體育署籲分流領取

中職／翁瑋均、黃恩賜想更強 不能只會贏悍將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。