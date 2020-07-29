夾娃娃機也來登記業者 動滋券亂象多體育署忙把關
教育部體育署自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，昨天公開抽籤後就「罵聲」不斷，且出現收到中籤簡訊上動資網查詢卻未中籤等問題，體育署副署長王水文今天解釋各狀況，也盼民眾「有點耐心」。
王水文表示，收到中籤簡訊基本上就沒問題，上網查詢時若出現「未中籤」，有可能是網站壅塞問題，「10點開放查詢後非常多人，網站壅塞，系統緩和後應沒問題。」
王水文提到，第一波登記收受動滋券的業者有6千多家，第二波也有2千多家，8月1日後民眾就可到合作業者使用動滋券；至於民眾合作業者出現車行、夾娃娃機等合作業者，王水文解釋，只要符合運動產業12條的業者就會上架，出現車行可能是售出產品包括自行車，若體育署發現會直接下架，店家也可來電或傳真更正。
收到中籤訊息的民眾從30日起就可領券，前兩天採分流方式，身分證末碼雙號的民眾30日上午10點開始領取，末碼單號者可在31日上午10點領取，8月起到12月31日止全部號碼皆可領取；動滋券使用從8月1日開始使用，店家登記收受動滋券開放到今年12月31日。
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