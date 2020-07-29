網球／疫情沒退燒 高雄海碩盃停辦

受新冠肺炎影響，今年邁入第9年的高雄海碩ATP挑戰賽確定停辦，主辦單位今天正式公告，原訂9月20日開打的賽事今年無法在高雄巨蛋與球迷見面。

海碩表示，台灣在政府和全民一同努力及配合防疫政策下，疫情較國外相對穩定，但國際間確診案例仍持續居高不下；此外，為配合衛生福利部疾病管制署針對外籍人士入境相關檢疫及隔離政策，國際知名好手來台參賽意願亦將受到限制。

基於國際間賽事行程排擠以及選手國際往來之疫情管控不確定性，雖已有部份國際賽事陸續開賽，但在顧及國內外選手參賽狀況，以及選手、教練團隊、觀眾和賽會工作人員的健康和安全等多方考量下，決定暫緩原訂9月於高雄巨蛋舉辦的高雄海碩網球公開賽。

海碩集團與中華民國網球協會將隨時掌握國際職業賽事現況，並與賽會贊助單位保持互動，期望2020年底前能擇期順利推動相關國際賽事，或未來不排除以任何形式之公益活動辦理的可能性，以回饋球迷多年來的支持與關愛。

海碩ATP挑戰賽確定停辦前，包括ATP首場復賽的華盛頓公開賽、WTA亞洲大賽泛太平洋女網賽及所有中國大陸今年賽事，都考量新冠肺炎取消。