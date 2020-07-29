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提升並鞏固台灣拔河實力 全國室外菁英賽月底台中開拔

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
全國室外菁英賽月底開拔。 拔河協會提供
全國室外菁英賽月底開拔。 拔河協會提供

首屆109年全國室外拔河菁英賽將於7月30、31兩天，在台中新社高中開拔，今年共有17支高中勁旅參賽，比賽共分成3組，男子組580公斤級以下，女子組500公斤級以下，混合組560公斤級以下，除提供選手以賽代訓機會，也將持續瞄準備戰明年在巴斯克舉行的2021世界室外拔河錦標賽爭取最佳成績。

台灣拔河實力笑傲全球，在4年一度的世界運動會已寫下空前4連霸，且在世界室外拔河錦標賽，更是連5屆摘金，上屆2018南非室外拔河錦標賽，更是寫下5金、1銀、1銅隊史最佳戰績。

今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球體育賽事紛紛喊卡，就連原訂9月舉行的世界室外拔河錦標賽，也順延至明年。

中華拔河運動協會為讓選手保持比賽張力與備戰狀態，今年特別在7月底與10月底新增開辦菁英賽與挑戰賽2場比賽，讓選手透過比賽了解自身實力優缺點，透過集訓修正缺失並強化特點，在10月底南投登場的挑戰賽進行驗收。

值得一提的是，4年一度的世界運動會受到疫情衝擊，確定順延至2022年舉行，加上女子組賽事將破天荒從室內移至室外場地舉辦，對台灣女子代表隊來說，將是全新考驗。

明年巴斯克舉辦的世界室外拔河錦標賽，是前進世運會的前哨戰（資格賽），因此拔河協會「超前部署」，提早啟動備戰計畫，盼帶動台灣青少年整體拔河實力提升，屆時推出「最強中華隊」，鞏固台灣拔河在世界舞台的地位。

最後感謝教育部體育署與台中市政府運動局大力協助與指導，以及新社高中力挺提供比賽場地，期讓首屆在台中的賽事能圓滿順利。

相關活動及競賽相關訊息，請至中華民國拔河運動協會官網查詢。

拔河 菁英 疫情 體育 新冠肺炎

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