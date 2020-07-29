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動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
動滋網查詢輸入身分證ID時，開頭字母必須大寫，才會呈現正確的中籤結果。 截圖自動滋網
動滋網查詢輸入身分證ID時，開頭字母必須大寫，才會呈現正確的中籤結果。 截圖自動滋網

教育部體育署自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，昨天公開抽籤後率續發送簡訊通知中籤者，今天早上10點也開放民眾上動滋網查詢，但出現不少問題，包含收到簡訊者查不到中籤、或是查詢同個身分證號卻有「中與不中」兩種版本，造成民眾混淆。

針對收到簡訊卻查不到中籤者，體育署表示要以簡訊通知為主，收到中籤訊息的民眾從30日起就可領券，前兩天採分流方式，身分證末碼雙號的民眾30日上午10點開始領取，末碼單號者可在31日上午10點領取，8月起到12月31日止全部號碼皆可領取。

另外不少網友反應，收到中籤簡訊後用身分證ID上官網查詢會出現「中籤」與「未中籤」兩種版本，原來是身分證字號的小「bug」，查詢輸入時開頭字母必須大寫，才會呈現正確的中籤結果。

動滋券使用從8月1日開始使用，店家登記收受動滋券開放到今年12月31日。

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