羽球／台北公開賽領頭 國際羽總宣布9月4站都取消

國際羽總（BWF）今天正式公告，包括台北羽球公開賽在內的4場比賽都因新冠肺炎取消。

BWF今天公布的取消賽事都在9月，分別是9月1日到6日的台北羽球公開賽、9月8日到13日的南韓公開賽、9月15日到20日的大陸公開賽，以及9月22日到27日的日本公開賽。

BWF秘書長倫德（Thomas Lund）表示，取消賽事的立足點是為確保所有選手、觀眾、志工和協會工作人員的安全，「我們很遺憾必須取消賽事，但也認為就這時刻來說，每個參與者的健康是最重要的事情。」他並感謝各協會的努力，相信賽事停辦大家心情都不好受，同時希望球迷和贊助廠商繼續支持2020接續賽季。

「BWF將持續調整和改並，確保羽球賽事百分之百符合世界衛生組織（WHO）、當地衛生局和國內及國外旅遊規定。」德倫補充說。

BWF表示，會持續追蹤其餘賽事，在適當時間更新相關進度。

台北公開賽屬BWF超級300系列賽，我國「一哥」周天成去年打下男單冠軍，小天也是超級500系列賽的南韓公開賽2018年冠軍。