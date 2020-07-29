網球／又有比賽取消 泛太平洋女網不辦了

WTA重啟賽程倒數計時，但本周再傳壞消息，作為亞洲指標賽事的泛太平洋女網賽確定因新冠肺炎取消，加上先前中國大陸賽事全部停辦，目前亞洲圈賽事只剩10月的南韓公開賽。

泛太平洋女網賽自1984年創辦，地主名將大坂直美去年高捧金盃，但今年無緣挑戰衛冕，原訂11月舉行的比賽確定取消，寫下賽史首度停辦紀錄。

主辦單位昨天宣布泛太平洋女網賽停辦消息，聲明表示，主辦單位努力尋找各種方式，像是閉門或是限制入場觀眾，但為了確保所有成員的安全，必須做出取消今年比賽的艱苦決定。

同樣在東京舉行的奧運會，同樣因新冠肺炎影響延期到明年；泛太平洋女網賽原本接在奧運後的9月登場，因疫情影響調整到11月舉行，但仍敵不過病毒影響。

職網賽事因新冠肺炎衝擊，從3月就全面停擺，WTA和ATP雖訂下月重啟賽程但一波三折，包括ATP復賽首站的華盛頓公開賽及上海名人賽、WTA年終賽等所有大陸賽事都取消，昨天泛太平洋女網賽也加入停辦行列。

目前辛辛那提公開賽和美網仍將如期舉行，8月3日義大利登場的巴勒摩女網賽則是首場回歸的職網賽；目前僅存的「亞洲代表」南韓公開賽，主辦方表示會「監控疫情狀況」，但還沒決定如期舉辦或取消。