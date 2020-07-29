F1／法拉利排名落 主席：車舊無競爭力

F1傳統豪門車隊法拉利未戰先認輸？法拉利主席埃坎恩29日表示，車隊在跑完前3個大獎賽後，更確定近期將邁向「陣痛期」，復賽後的3站賽事，法拉利已摔到第5名，而且分站成績每況愈下，埃坎恩承認，法拉利汽車設計的動力有缺陷，發動機也已用了10年，在新研發誕生之前，就算有明星車手操盤，要奪冠根本微乎其微。

名門車隊法拉利現役的2名車手都是一時之選，包含四冠功臣維特爾與「少主」勒克萊爾，但復賽後已經比完3站賽事，團隊排名直直落到第5，尤其分站成績每況愈下，勒克萊爾首站至少拼到第2名，日前結束的第3站（匈牙利大獎賽），勒克萊爾已經摔到該站第11名，老將維特爾也僅拿到與身價不符的第6名。

法拉利主席埃坎恩29日親自點出問題，根據《BBC體育》報導，埃坎恩表示，法拉利近期疲弱的表現不能怪到車手身上，短期內也不太可能改善，因為問題主要出在車子本身，對車手來說是非戰之罪，他補充說：「我們的車子設計上有缺陷，諸如法拉利的發動機已經是用了10年的老版本。」意即比賽還沒比就先輸一大半。

埃坎恩回顧過往車隊的榮耀，認為在競爭激烈的F1賽場上，車隊排名起伏本就很正常，他提到，當對手都是賓士、麥拉倫、雷諾等頂級車隊時，一點小失誤就是分水嶺，而車子硬體上落後對手是不爭事實，但埃坎恩深信車隊設計師，能在改良後重新締造法拉利王朝，只是要再等個2年，至少在2022年之前要爭冠，有點癡人說夢。

此外，埃坎恩也揭露他的建隊計畫，車隊名宿、四冠王維特爾不一定會在未來藍圖中，法拉利很可能進行換血，目標挖角麥拉倫車隊的25歲年輕車手小塞恩斯，培養小塞恩斯與勒克萊爾組成新生代當家車手連線。

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