快訊

首例！檢疫趴趴走挨罰百萬嗆：政府缺錢嗎？桃園男被法院管收

中鋼構內神通外鬼...狂撈23萬！司機超準直覺神揭發

F1／法拉利排名落 主席：車舊無競爭力

台灣醒報 / 台北報導
F1傳統豪門法拉利在復賽後成績直直降，主席認為問題出在車子本體，而非車手技不如人。 路透社
F1傳統豪門法拉利在復賽後成績直直降，主席認為問題出在車子本體，而非車手技不如人。 路透社

F1傳統豪門車隊法拉利未戰先認輸？法拉利主席埃坎恩29日表示，車隊在跑完前3個大獎賽後，更確定近期將邁向「陣痛期」，復賽後的3站賽事，法拉利已摔到第5名，而且分站成績每況愈下，埃坎恩承認，法拉利汽車設計的動力有缺陷，發動機也已用了10年，在新研發誕生之前，就算有明星車手操盤，要奪冠根本微乎其微。

名門車隊法拉利現役的2名車手都是一時之選，包含四冠功臣維特爾與「少主」勒克萊爾，但復賽後已經比完3站賽事，團隊排名直直落到第5，尤其分站成績每況愈下，勒克萊爾首站至少拼到第2名，日前結束的第3站（匈牙利大獎賽），勒克萊爾已經摔到該站第11名，老將維特爾也僅拿到與身價不符的第6名。

法拉利主席埃坎恩29日親自點出問題，根據《BBC體育》報導，埃坎恩表示，法拉利近期疲弱的表現不能怪到車手身上，短期內也不太可能改善，因為問題主要出在車子本身，對車手來說是非戰之罪，他補充說：「我們的車子設計上有缺陷，諸如法拉利的發動機已經是用了10年的老版本。」意即比賽還沒比就先輸一大半。

埃坎恩回顧過往車隊的榮耀，認為在競爭激烈的F1賽場上，車隊排名起伏本就很正常，他提到，當對手都是賓士、麥拉倫、雷諾等頂級車隊時，一點小失誤就是分水嶺，而車子硬體上落後對手是不爭事實，但埃坎恩深信車隊設計師，能在改良後重新締造法拉利王朝，只是要再等個2年，至少在2022年之前要爭冠，有點癡人說夢。

此外，埃坎恩也揭露他的建隊計畫，車隊名宿、四冠王維特爾不一定會在未來藍圖中，法拉利很可能進行換血，目標挖角麥拉倫車隊的25歲年輕車手小塞恩斯，培養小塞恩斯與勒克萊爾組成新生代當家車手連線。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

43年來最慘 日產本年度恐虧45億美元

不只約柯奇還沒報到 傳金塊還有4人未赴奧蘭多

NBA／離隊處理家務事 雷納德暫未隨行前往奧蘭多

F1／冠軍車手回歸 39歲阿隆索將復出

相關新聞

夾娃娃機也來登記業者 動滋券亂象多體育署忙把關

教育部體育署自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，昨天公開抽籤後就「罵聲」不斷，...

動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

教育部體育署自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，昨天公開抽籤後率續發送簡訊通知...

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

體育署昨天抽出400萬份500元「動滋券」，中獎民眾8月1日起可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，不過，昨晚有...

網球／疫情沒退燒 高雄海碩盃停辦

受新冠肺炎影響，今年邁入第9年的高雄海碩ATP挑戰賽確定停辦，主辦單位今天正式公告，原訂9月20日開打的賽事今年無法在高...

羽球／台北公開賽領頭 國際羽總宣布9月4站都取消

國際羽總（BWF）今天正式公告，包括台北羽球公開賽在內的4場比賽都因新冠肺炎取消。

網球／又有比賽取消 泛太平洋女網不辦了

WTA重啟賽程倒數計時，但本周再傳壞消息，作為亞洲指標賽事的泛太平洋女網賽確定因新冠肺炎取消，加上先前中國大陸賽事全部停...

羽球／「超級丹」退休下一步 林丹俱樂部落腳深圳

據大陸媒體報導，日前宣布退休高掛球拍的中國羽球球星「超級丹」林丹，於昨天與深圳寶安區地方政府簽約，正式成立「林丹羽球俱樂部」，該俱樂部計劃從乙級聯賽打起，目標進軍中國羽球超級聯賽，同時林丹也聘為當地羽

F1／法拉利排名落 主席：車舊無競爭力

F1傳統豪門車隊法拉利未戰先認輸？法拉利主席埃坎恩29日表示，車隊在跑完前3個大獎賽後，更確定近期將邁向「陣痛期」，復賽後的3站賽事，法拉利已摔到第5名，而且分站成績每況愈下，埃坎恩承認，法拉利汽車設

提升並鞏固台灣拔河實力 全國室外菁英賽月底台中開拔

首屆109年全國室外拔河菁英賽將於7月30、31兩天，在台中新社高中開拔，今年共有17支高中勁旅參賽，比賽共分成3組，男子組580公斤級以下，女子組500公斤級以下，混合組560公斤級以下，除提供選手

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

國際羽總（BWF）巡迴賽3月起就因新冠肺炎全面停擺，BWF調整賽程後原本要由台北羽球公開賽「打頭陣」，但新冠肺炎疫情未趨...

動滋券中籤率57.2% 體育署籲分流領取

體育署從運動發展基金提撥廿億元發放的動滋券，昨天正式抽籤，從六九八萬具有抽籤資格的民眾，抽出四○○萬人，中籤率為百分之五...

東奧模擬賽／備戰期轉換心情 呂紹全衝浪放鬆

東京奧運模擬賽本周於國訓中心和公西靶場舉行，昨天四位受邀參加動滋券抽籤活動的國手們，除了這次不列入比賽項目的女子拳手陳念...

熱門新聞

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

動滋券中籤先別高興 如何領獎看過來

動滋券抽籤總數竟少兩張 體育署：末碼非數字無效

動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

動滋券中籤率57.2% 體育署籲分流領取

中職／翁瑋均、黃恩賜想更強 不能只會贏悍將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。