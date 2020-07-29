動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

體育署昨天抽出400萬份500元「動滋券」，中獎民眾8月1日起可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，不過，昨晚有中獎人點進動滋網查看合作店家，卻一整個傻眼，有的沒電話、抵用品項全部空白，有的預約上限還是1，搞得網友滿頭霧水，不禁問「這網站花多少錢弄的？」

「出門挺運動」動滋券活動於20日至26日開放民眾上網登記，昨天抽籤，採線上電子錢包方式抵用。體育署昨天下午3點半直播抽獎，民眾罵聲連連，抱怨看完了卻不知中獎沒，等於白花時間收看，好不容易等到傍晚6點後才陸續收到中獎簡訊，今天上午10點開放中籤查詢。

「中了！」有民眾開抽中500元，迫不及待點進動滋網查看如何消費，卻一整個傻眼，林姓網友說，有的連營業電話時間都沒列，抵用品項也是空白，有的業者列了好幾項抵用品項內容，卻出現金額是1或預約上限是1的怪現象。

動滋網合作店家有預約上限是１。圖／截自動滋網

動滋網內的合作店家有的未上架抵用品項。圖／截自動滋網

新竹縣的一家企業社供預約羽球館場，租金450元，預約上限卻是1，業者接獲詢問表示，可能鍵錯了，他們對於建入手續感到很困擾，像他們還賣羽球相關用品，每一筆品項都要建一張抵用單，每張一個金額，得一張一張建入。

新北巿一家潛水用品業者也反映，先前接獲體育署邀請加入動滋券消費商家，收到了邀請函，線上申請後，卻回覆不符合，目前申覆中，還沒下文，「邀請也是你們邀請，申請卻被打回票？也不知搞什麼？」