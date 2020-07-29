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羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

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羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華民國羽球協會經過多次協商，確定取消原訂9月1日到6日的台北羽球公開賽，去年冠軍周天成想衛冕得再等一年。 聯合報系資料照
中華民國羽球協會經過多次協商，確定取消原訂9月1日到6日的台北羽球公開賽，去年冠軍周天成想衛冕得再等一年。 聯合報系資料照

國際羽總（BWF）巡迴賽3月起就因新冠肺炎全面停擺，BWF調整賽程後原本要由台北羽球公開賽「打頭陣」，但新冠肺炎疫情未趨緩，中華民國羽球協會經過多次協商，確定取消原訂9月1日到6日的台北羽球公開賽。

台北羽球公開賽屬BWF超級300系列賽，前身台北國際羽球邀請賽從1980年就開始舉行，1995年改為公開賽，2014年首度「攻蛋」，今年原本賽程也是在台北小巨蛋舉行，總獎金50萬美金。

BWF五月宣布調整版賽程後，中華羽協就對台北公開賽能否如期舉辦表示憂心，中華羽協秘書長李侑龍表示，今年受新冠疫情衝擊，各產業影響甚鉅，台北公開賽面臨經費籌措困境，不但企業贊助嚴重減少、觀賽人數受限也將影響門票收益，且國際裁判薪資調漲及檢疫隔離相關費用都是支出，恐怕難以負荷。

近兩個月，羽協多次呈報疫情指揮中心，也與主管機關和BWF多次協商，最終決定以國家防疫和選手安全為優先，確定停辦今年賽事。

BWF最初希望台北羽球公開賽能更改時間舉行，但小巨蛋後續檔期已滿，且中華羽協考量目前疫情規範，入境日起包含賽事期間須待滿14天後採檢呈陰性才能離台，對主辦單位和參賽隊職員都是極大負擔，仍做出取消今年賽事決定。

BWF預計今天也會在官網公告台北羽球公開賽停辦消息。

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