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動滋券抽籤總數竟少兩張 體育署：末碼非數字無效

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署公布的動滋券身分證號末碼抽選結果被發現僅有399萬9998名。記者劉肇育／攝影
體育署公布的動滋券身分證號末碼抽選結果被發現僅有399萬9998名。記者劉肇育／攝影

體育署從運動發展基金提撥的20億元、400萬張動滋券在今天進行抽籤儀式，不過事後卻被網友踢爆原定應該抽出400萬張動滋券最後卻少抽了兩張，體育署副署長王水文晚間表示，在這次抽出的400萬個民眾中有兩人身分證末碼是非常態輸入（非數字），因此，這兩筆抽出名單將無效且無法領取，至於後續要如何處理這兩個名額，體育署未進一步解釋。

體育署在今天進行動滋券抽籤儀式，並採取飛鏢射出16位數亂數種子的方式由電腦程式進行讀取後選出400萬名中選名單，不過在體育署公布的最終身分證號末碼抽選結果數據中，卻被網友發現缺少了2個名額。

對此網友在PTT討論相當熱烈。

晚間體育署副署長王水文也出面解釋，他指出在這次系統抽出的400萬人中，經查有兩位中籤者，證號末碼不是0至9，「經過抽籤程式再次檢核，因為末碼不是數字，所以無法列入中籤分布表內，就是不算數，所以沒有進入中籤分布表內。」

王水文強調，由於動滋券領取必須核對身份證字號末三碼，所以這兩名中籤者也將無法領取，所以兩個名額將是無效的狀況；不過對於為何在抽選前無法篩檢出不正常輸入的資料，抑或是這兩個名額未來將如何處理，體育署則未做出進一步說明。

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