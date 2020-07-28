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桌球／模擬賽「黃金混雙」對決莊智淵 鄭怡靜：很有看點

中央社 / 台北28日電
台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜。 歐新社
台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜。 歐新社

台灣桌球小將林昀儒與一姐鄭怡靜所組成「黃金混雙」，8月模擬賽將對決2013年世錦賽男雙金牌莊智淵與陳建安。鄭怡靜說，可視為奧運前哨戰，作為調整方向，應該會很有看點。

林昀儒與鄭怡靜去年桌球年終賽聯手搶下混雙奧運門票，為備戰8月1日至8日的模擬東京奧運對抗賽，鄭怡靜近2週赴宜蘭移訓，與林昀儒「合體」訓練。

林昀儒與鄭怡靜這次模擬賽的對手之一，為曾在2013年世錦賽摘下男雙金牌的莊智淵與陳建安，儘管對手來頭不小，但鄭怡靜認為，應該很有看點，且可視為奧運前哨戰，「測試還需要哪些加強，哪些優點可以保留」。

手握10公尺空氣步槍奧運門票的射擊選手呂紹全，同樣也將參加模擬賽，他表示，近況還算穩定，希望能從穩定中尋求突破，並在模擬賽發揮平時訓練成果，最終目標還是鎖定明年奧運。

即使久未比賽，呂紹全反而認為心態能趁機放鬆，他透露，除了平時射擊訓練外，偶爾還會到海邊衝浪。

鄭怡靜 林昀儒 世錦賽

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