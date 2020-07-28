四國手為動滋券開獎 王冠閎盼中籤到冷氣房打羽球

由體育署提撥運動發展基金20億元發放的400萬份動滋券，在今天舉行抽籤儀式並公佈中籤名單，其中四位參與今天活動並透過飛鏢射出八組亂數種子的國手們，對於動滋券的使用也已經都有想法，其中熱愛羽球運動的游泳國手王冠閎就透露，如果中籤希望能把動滋券用在運動中心，體驗一下在有冷氣的羽球場打球的感覺。

今天的抽籤儀式上，體育署邀請了射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴和游泳王冠閎四位東京奧運國手進行飛鏢抽籤，四人也分別談到了如果中籤後將如何使用動滋券，其中呂紹全和陳念琴都將使用在家人身上，最近在個人粉絲專頁上開班授課的鄭怡靜，則是希望中籤的人能夠添購桌球拍跟他一起「動起來」。

游泳選手王冠閎昨以射飛鏢的方式擲出「動滋券」抽籤數字。 記者侯永全／攝影

至於游泳好手王冠閎，平時就有打羽球的習慣，不過他透露過去都是在沒有冷氣的場地打，這次假使能中籤，希望能夠把動滋券拿到運動中心使用，「以前沒有打過有冷氣的場地，希望能去運動中心體驗一下，或是嘗試其他運動。」

雖然都是各領域的佼佼者，不過這次四位國手對於要在抽籤儀式上投擲飛鏢心情卻大不同，其中過去有過射飛鏢經驗的射擊國手呂紹全就有一套屬於自己的鏢，不過他也坦言要瞄準轉動的靶並不容易，至於拳擊國手陳念琴則是在練習時一度脫靶，「我不擔心會脫靶，因為在練習的時候就已經脫在地上了。」