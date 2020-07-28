動滋券抽籤結果出爐 身分證尾碼4僅7％中籤最低

由體育署提撥運動發展基金發放的400萬份動滋券，在今天進行抽籤儀式，由四位國手透過飛鏢射出8組雙位數亂數種子，而最終中籤結果顯示身分證末碼除了「4」的中籤率為百分之7.69最低外，其他末碼中籤率都在百分之10，其中以末碼「0」的百分之10.43最高。

體育署這次從運動發展基金提撥20億元，將發放出400萬份額度500元的動滋券，最終共有698萬7263人取得抽籤資格，中簽率57.2％則是「三券」中中簽率最低的。

動滋券身分證尾碼中籤結果。記者劉肇育／攝影

而這次體育署透過亂數種子方式來決定中籤者名單，最終呈現的結果也相當平均，除了身分證末碼「4」的中籤率為百分之7.69外，其他末碼中籤率都在百分之10，體育署指出，由於身分證末碼4的人口基數本身就比較少，因此呈現的中籤結果才會與其他末碼出現差距。

內政部過去就曾開放身分證統一編號末位數字為「4」以及第3碼至8碼含有3個4以上者，得以向全國任一戶政事務所申請編號變更登記；此外，基於尊重民間習俗，民國88年出生以後的人身分證末碼不再有4。