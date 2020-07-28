動滋券8組亂數出爐 中籤率5成7為三券最低

在農遊券、藝fun券陸續發放後，由教育部體育署自運動發展基金提播20億元，發放400萬份的「動滋券」在今天進行抽籤儀式，由射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴和游泳王冠閎以飛鏢射出8個2位數字，民眾將在明天10點前獲得中籤簡訊通知，或是10點後透過動滋網進行查詢。

每券額度500元的動滋券，在20日至26日開放民眾登記後，最終共有698萬7263人取得抽籤資格，將從中抽出400萬個名額，中簽率57.2％也是「三券」中中簽率最低的。

而這次抽籤活動體育署也邀請了四位已取得東京奧運參賽資格的國手，透過射飛鏢的方式選出，每名國手將射2鏢，在有01到20號碼的大轉盤上共射出8個2位數字號碼，共產生一組「16位數」的亂數種子，並將在律師全程見證下由電腦抽籤程式讀取這「16位數」的亂數種子，將隨機抽出400萬個中籤者，最終呂紹權射出01、14，鄭怡靜12、06、陳念琴04、07、王冠閎15、06。

體育署將於30日起開放中籤民眾領券，前兩天依身分證字號分流，末碼雙號0、2、4、6、8者可以再30日上午10點至24點領取，末碼單號1、3、5、7、9者，則可以在31日上午10點至24點領取，8月1日至12月31日止，全部號碼皆可領取。

對於動滋券的發放，體育署代理術長林騰蛟說：「國內學生、職業體育賽事和選手培訓都能如常進行，持續進行國內體育賽事，為國內帶來一份安定力量，因此從運動發展基金提播津費，民眾登記也很踴躍。體育署邀請大家一起響應防疫新生活，一起來挺運動。」