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Red Bull Batting Mania 打擊狂人 號召全台強打揮棒出擊

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
Red Bull Batting Mania_打擊狂人比賽黃金陣容，從右起廖健富、林承飛、林立、梁家榮、黃子鵬。 Red Bull提供
Red Bull Batting Mania_打擊狂人比賽黃金陣容，從右起廖健富、林承飛、林立、梁家榮、黃子鵬。 Red Bull提供

強棒打擊的時刻，是棒球運動最讓人熱血沸騰的時刻；打者揮棒將球擊出的瞬間，絕對是棒球愛好者最期待的瞬間；球與球棒碰撞的聲音，絕對是最悅耳的聲響。第一屆【Red Bull Batting Ｍania 打擊狂人】將在今年8月1日開打，號召全台熱血打者一起上場揮棒，體驗打擊出去的那一瞬間，親身感受到熱血沸騰、腎上腺素竄升的快感，以最高積分證明自己打擊狂人的稱號！。

8/1至10/4止，【Red Bull Batting Ｍania 打擊狂人】廣邀所有野球打擊狂熱份子，只要年滿16歲以上，不分男女都可以報名參加，以每局20球共5局的挑戰機會，迎戰90公里球速，全力打擊累計積分證明自己的強打實力。此次與桃園大魯閣打擊練習場合作，所有打擊好手能在北區汐止館、中正館及南區中華館、博愛館，共四個打擊場無限次數挑戰，盡情享受揮棒出擊的快感，活動期間積分最高的前12名打擊王，將晉級11月的決賽，在全場觀眾注目下，爭奪成為今夏最狂打擊狂人的稱號！

Red Bull運動員投手黃子鵬首次在Batting Mania打擊狂人的比賽以打擊者身份上場，強力揮棒出擊表現毫不遜色。 Red Bull提供
Red Bull運動員投手黃子鵬首次在Batting Mania打擊狂人的比賽以打擊者身份上場，強力揮棒出擊表現毫不遜色。 Red Bull提供
今夏最熱血的野球活動就在《Red Bull Batting Mania 打擊狂人》，8月1日起，號召全台熱血打者一起上場揮棒出擊。 Red Bull提供
今夏最熱血的野球活動就在《Red Bull Batting Mania 打擊狂人》，8月1日起，號召全台熱血打者一起上場揮棒出擊。 Red Bull提供

Red Bull運動員黃子鵬以及樂天球星梁家榮、林立、林承飛、廖健富也為此次Red Bull 2020 Batting Ｍania 打擊狂人大賽拉開序幕，唯一目標就是將九宮格上的挑戰分數拿下，各個球員卯足全力精準瞄準目標揮棒打擊，展現絕佳的打擊實力，狂擊高分樹立挑戰門檻。第一次嘗試Batting Mania打擊狂人的Red Bull 運動員黃子鵬表示：「上一次打擊已經是國中的時候了，這次感覺很新鮮、也很有創意，而且有別於一般打擊比賽，因為太久沒打擊反而沒有壓力，完全放開來輕鬆打，這次的分數反而比想像中的還高分，下次還想要再來挑戰！」，樂天當家捕手廖健富：「以前球來就打，這次的挑戰比想像中還要難，不僅要兼顧力量與肌耐力，打擊上不能太用力，不然力量會互相抵消，最重要是掌握球來的節奏，才能精準的控球。」而球員所打出的總積分，也將成為挑戰門檻分數，歡迎全民打者踴躍挑戰，凡超過分數門檻的打擊好手，即有機會獲得Red Bull提供的獨家T-Shirt乙件。

凡完成報名繳費欲參與Red Bull Batting Mania 打擊狂人的的市民打者均可獲得記念代幣一枚及Red Bull一罐，在Red Bull Batting Mania指定打擊球道，每人可進行五局打擊（一局代幣一枚），每次20顆球，計分方式採單次累計積分，以五局挑戰中最高成績為主，打擊現場均有工作人員協助統計。投球機球速為90公里，讓無論是新手、業餘或是專業玩家，都能帶著輕鬆的心情參賽。總排名前20名挑戰者晉級複賽，總排名積分前12名將於11月進行全國決賽，同時獲得Red Bull提供的限定球衣和特製球棒，最終打擊狂人冠軍加碼再贈Rakuten Monkeys全猿主場季票兩張。

你是深藏不露的打擊狂人嗎？還是你渴望敲出球如雨下的打擊狂熱份子？Red Bull Batting Ｍania 打擊狂人邀你一起燃燒你的野球魂，全力揮棒出擊沒有極限，這個夏季就用打擊賽來開啟你的野球生活吧。

樂天球員林承飛分享上場打擊的訣竅，力道不能太大，瞄準目標打擊出去才能有機會成為打擊狂人。 Red Bull提供
樂天球員林承飛分享上場打擊的訣竅，力道不能太大，瞄準目標打擊出去才能有機會成為打擊狂人。 Red Bull提供

Red Bull Batting Mania打擊狂人活動方式說明

預賽期間：2020/8/1(六)-2013/10/4(日)

地　　點：大魯閣打擊練習場（汐止館、中正館、中華館、博愛館）

報名方式：凡滿16歲以上，於大魯閣指定場館櫃台掃描Q碼報名，並繳交100元報名費（打擊代幣另外購買），報名完成後可獲得5次打擊券乙張、紀念代幣一枚及Red Bull能量飲一罐。

挑戰方式：活動期間至櫃台預約，持打擊券並自備代幣，每次挑戰20球。

預賽規則：參賽者在預賽期間內可無限次數挑戰，最終分數採個人五局中積分最高成績計算，總排名前20名挑戰者晉級複賽。

複賽規則：每人挑戰一局，每局挑戰20球，分數加總積分前12名將進行全國決賽，同時獲得Red Bull提供的限定球衣和特製球棒。

總決賽時間：2020年11月 (相關時間細節將於日後另行公佈)

Red Bull提供
Red Bull提供

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