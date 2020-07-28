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高球／新冠肺炎再影響 澳洲公開賽延期
新冠肺炎疫情仍嚴重，澳洲高球協會今天宣布，原本11月要進行的第105屆澳洲公開賽延期到2021年，確切時間還沒定案。
今年澳洲公開賽原訂在墨爾本的金斯頓赫斯高爾夫俱樂部（Kingston Heath Golf Club），但澳洲近期新冠肺炎確診數又增加，有百年歷史的澳洲公開賽也成「受災戶」，確定不會在2020年舉辦。
澳洲高球運營經理布魯克豪斯（Simon Brookhouse）表示，希望這場年度大賽能在澳洲夏天前舉行，時間可能落在明年1月到3月這段區間。
「這對全澳洲都是非常大的挑戰，在疫情全球流行的狀況下不確定性增加，很難有確明確日期。」布魯克豪斯也提到，受疫情影響，外國菁英選手造訪澳洲參賽可能面臨的隔離問題，也為比賽增添變數，這些都是賽事延期後仍要考量的面向。
澳洲公開賽去年在雪梨舉行，「地主」瓊斯（Matt Jones）以1桿之差擊敗南非好手歐修辛（Louis Oosthuizen），迎接個人第2座澳洲公開賽金盃。
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