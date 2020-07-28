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路跑／疫後首場萬人活動 國家地理路跑8月9日登場
2020年是「世界地球日」50周年，國家地理也不忘連續第14年響應，並第8年舉辦路跑活動「2020國家地理路跑NAT GEO RUN」，對於將成為全亞洲在疫情爆發後舉辦的首場萬人路跑活動，主辦單位已將採取最嚴謹的防疫工作，建議跑者在起跑時也必須配戴口罩，直到能確保選手間能拉開2公尺距離之際，才能拿下口罩。
國家地理頻道秉持國家地理學會宗旨，以探究世界、分享知識和保護環境為最高目標，自2007年起每年4月都會配合「世界地球日」擴大宣導愛護地球，而近年來更是舉辦台灣第一個在各補給站不提供塑膠杯的路跑賽事。
今年賽事原定在四月份舉行，不過受到新冠肺炎疫情影響，將改至8月9日登場，賽事將分成21公里、9公里與4公里組，跑者於總統府前拱門起跑時，在無法維持社交距離的情況下將建議配戴口罩，直到起跑跑者拉開2公尺距離後才能拿下口罩，比賽當天賽道補給站也改以提供獨立包裝補給品，來避免交叉感染。
而這次活動也邀請到藝人炎亞綸擔任環保大使，在今天記者會上他也親自示範起跑後將口罩套至手肘的方式，比賽當天他也將親自為跑者鳴槍，平時就相當關心環保議題的他說：「環保議題過去幾年在台灣還沒那麼多人關注，尤其在疫情爆發後，大家原本以為活動的減少能夠讓環境慢慢恢復，但最近還是有很多極端氣候現象發生，環保的議題仍需要大家即刻的關注。」
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