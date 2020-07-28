快訊

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

動滋券8組亂數種子出爐 中籤率5成7為三券最低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑／疫後首場萬人活動 國家地理路跑8月9日登場

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
環保大使炎亞綸示範起跑後口罩的放置方式。記者劉肇育／攝影
環保大使炎亞綸示範起跑後口罩的放置方式。記者劉肇育／攝影

2020年是「世界地球日」50周年，國家地理也不忘連續第14年響應，並第8年舉辦路跑活動「2020國家地理路跑NAT GEO RUN」，對於將成為全亞洲在疫情爆發後舉辦的首場萬人路跑活動，主辦單位已將採取最嚴謹的防疫工作，建議跑者在起跑時也必須配戴口罩，直到能確保選手間能拉開2公尺距離之際，才能拿下口罩。

國家地理頻道秉持國家地理學會宗旨，以探究世界、分享知識和保護環境為最高目標，自2007年起每年4月都會配合「世界地球日」擴大宣導愛護地球，而近年來更是舉辦台灣第一個在各補給站不提供塑膠杯的路跑賽事。

今年賽事原定在四月份舉行，不過受到新冠肺炎疫情影響，將改至8月9日登場，賽事將分成21公里、9公里與4公里組，跑者於總統府前拱門起跑時，在無法維持社交距離的情況下將建議配戴口罩，直到起跑跑者拉開2公尺距離後才能拿下口罩，比賽當天賽道補給站也改以提供獨立包裝補給品，來避免交叉感染。

而這次活動也邀請到藝人炎亞綸擔任環保大使，在今天記者會上他也親自示範起跑後將口罩套至手肘的方式，比賽當天他也將親自為跑者鳴槍，平時就相當關心環保議題的他說：「環保議題過去幾年在台灣還沒那麼多人關注，尤其在疫情爆發後，大家原本以為活動的減少能夠讓環境慢慢恢復，但最近還是有很多極端氣候現象發生，環保的議題仍需要大家即刻的關注。」

2020國家地理路跑NAT GEO RUN將於8月9日在總統府前開跑。記者劉肇育／攝影
2020國家地理路跑NAT GEO RUN將於8月9日在總統府前開跑。記者劉肇育／攝影

延伸閱讀

染疫巴西總統自稱已康復 摘口罩與支持者玩自拍

「中衛迷彩口罩」來了！蝦皮購物7/29中午限量開賣4品牌醫療口罩

美國狗公園夫婦除口罩野餐 加州大媽暴怒狂噴胡椒

創客自製USB迷你殺菌盒 南方創客基地展成果

相關新聞

動滋券8組亂數出爐 中籤率5成7為三券最低

在農遊券、藝fun券陸續發放後，由教育部體育署自運動發展基金提播20億元，發放400萬份的「動滋券」在今天進行抽籤儀式，...

網球／染疫後復出 迪米特洛夫有後遺症

上月參加亞德里亞巡迴賽感染新冠肺炎，保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）雖已康復並回到球場，但上周末...

動滋券抽籤結果出爐！近6成民眾想買球鞋、運動用品

預計發放400萬份500元的動滋券，今（28）下午15時30分的抽籤結果已經出爐。根據商研院調查發現，若抽中動滋券，近6...

直播／超過七百萬人登記！動滋券抽籤 國手來「摸一把」

教育部體育署提撥運動發展基金提撥台幣廿億元發放的「動滋券」，廿六日登記截止，總計超過七百萬人登記成功，超越農遊券和藝ｆｕ...

主播、球星齊聚 運動傳播座談會31日登場

台灣運動產業博覽會的精彩活動不間斷，大專體總與FOX體育家族聯手策劃的「2020年運動傳播座談會」31日下午1點登場，除...

Red Bull Batting Mania 打擊狂人 號召全台強打揮棒出擊

強棒打擊的時刻，是棒球運動最讓人熱血沸騰的時刻；打者揮棒將球擊出的瞬間，絕對是棒球愛好者最期待的瞬間；球與球棒碰撞的聲音，絕對是最悅耳的聲響。第一屆【Red Bull Batting Ｍania 打擊

高球／新冠肺炎再影響 澳洲公開賽延期

新冠肺炎疫情仍嚴重，澳洲高球協會今天宣布，原本11月要進行的第105屆澳洲公開賽延期到2021年，確切時間還沒定案。

路跑／疫後首場萬人活動 國家地理路跑8月9日登場

2020年是「世界地球日」50周年，國家地理也不忘連續第14年響應，並第8年舉辦路跑活動「2020國家地理路跑NAT G...

東奧／模擬對抗賽 周六開戰

新冠肺炎衝擊全球，東京奧運延期一年，各運動種類國際賽也幾乎停擺，教育部體育署和國訓中心特別規畫「模擬東京奧運對抗賽」，八...

網球／女網復賽 哈蕾普不敢打

新冠肺炎疫情爆發後的第一場職業網球賽事傳出壞消息，八月三日開打的義大利巴勒摩女網賽，頭號球星、羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾...

射擊／模擬登頒獎台 證件妹妝點不馬虎

2011年深圳世大運因甜美證件照爆紅，射擊「證件妹」吳佳穎東京奧運將二度挑戰奧運殿堂，下月國訓中心和體育署舉辦的模擬東京...

疫情期間獲特許 澳女泳將挑戰泳渡英吉利海峽紀錄

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐之際，澳洲耐力女泳將麥卡德獲破例允許出國，正計畫再4次泳渡英吉利海峽，...

熱門新聞

直播／超過七百萬人登記！動滋券抽籤 國手來「摸一把」

動滋券8組亂數出爐 中籤率5成7明10時簡訊通知

棒球／曾仁和也來了 11名旅美球員投入對抗賽

NBA／史密斯飆6記三分轟退巫師 詹皇讚嘆老搭檔

日職／山崎從魔神變凡人 侍JAPAN多人失常

700萬人抽動滋券 最夯振興券28日抽獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。