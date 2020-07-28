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主播、球星齊聚 運動傳播座談會31日登場
台灣運動產業博覽會的精彩活動不間斷，大專體總與FOX體育家族聯手策劃的「2020年運動傳播座談會」31日下午1點登場，除主播田鴻魁與林奕雯主講，包括U18世青MVP余謙、輔仁大學籃球隊人氣王魏嘉豪、台電女排「自由女神」楊孟樺和UFA金靴獎得主林偉傑都將與會。
2020年運動傳播座談會落腳松山文創園區多功能館2樓展演廳，活動結合講座、對談與親身體驗的內容呈現，開放150位民眾於12點45分免費入場。
《世界體育中心》新聞主播林奕雯將分享新聞播報與人物採訪要點，協同女排「自由女神」楊孟樺與初登大專足球聯賽即奪下金靴獎、就讀台北市立大學林偉傑，搭配民眾進行「即時新聞播報」與「情境訪問」體驗。
壓軸上場的FOX資深賽事主播田鴻魁將傳授轉播籃球、棒球賽事關鍵技巧，並邀請2019年U18世界青棒錦標賽奪冠功臣余謙與輔大男籃後衛魏嘉豪登台挑戰。
參與本活動的民眾，也有機會於現場接受主播輔導，親身試試擔任新聞或賽事主播的樂趣，一起成為運動傳播的一環。
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