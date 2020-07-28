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網球／染疫後復出 迪米特洛夫有後遺症

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）雖已康復並回到球場，但透露身體仍受新冠肺炎影響。 美聯社
保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）雖已康復並回到球場，但透露身體仍受新冠肺炎影響。 美聯社

上月參加亞德里亞巡迴賽感染新冠肺炎，保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）雖已康復並回到球場，但上周末參加「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」連兩戰都吞敗，他透露身體仍受新冠肺炎影響。

29歲的迪米特洛夫曾3度打進大滿貫4強，上月參加塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴時發現染上新冠肺炎，成賽事第一位確診的選手，之後包括小約在內又有3名球員確定染疫，賽事直接取消。

迪米特洛夫本月回到賽場，但參加UTS接連輸給法國好手賈斯蓋（Richard Gasquet）和西班牙名將洛培茲（Feliciano Lopez），他坦言還是有些新冠肺炎「後遺症」。

「我試著每天努力，不管是不是疲憊都要持續進步。」迪米特洛夫受訪提到，有時可以感覺狀況絕佳，但持續幾小時後卻會突然「斷電」，可能就是染疫後的影響，「我必須盡可能度過這過程，希望我能完全康復。」

雖還沒回到百分百狀態，迪米特洛夫仍開心能重返球場，「我猜每個人感染新冠肺炎後的狀況不一樣，我是呼吸不順，容易累，喪失嗅覺和味覺，每個人都可以想像，這一點也不好玩。誠實的說，很幸運能回到場上。」

迪米特洛夫表示，染疫讓他學會更感恩，「我沒把每天視為理所當然，我真的很感激來到這，能在上場面對對手的感覺棒極了。」

職網賽事3月起就因新冠肺炎疫情停擺，不過WTA和ATP都擬8月重啟賽事，美網目前也計畫如期在8月31日登場。

Richard Gasquet 美網

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