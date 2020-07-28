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東奧／模擬對抗賽 周六開戰

聯合報 / 記者曾思儒／台北報導
模擬東京奧運對抗賽將於八月一日舉行，射擊國手吳佳穎邀請全民一同為他們加油。記者余承翰／攝影
模擬東京奧運對抗賽將於八月一日舉行，射擊國手吳佳穎邀請全民一同為他們加油。記者余承翰／攝影

新冠肺炎衝擊全球，東京奧運延期一年，各運動種類國際賽也幾乎停擺，教育部體育署和國訓中心特別規畫「模擬東京奧運對抗賽」，八月一日起在高雄國訓中心和公西靶場兩地開戰，讓跨欄名將陳奎儒、體操好手唐嘉鴻都大喊期待這項比賽。

「很興奮，我大半年沒比賽，經過這半年扎實訓練，總要有些成果展現。」二○一八雅加達亞運摘下一金一銀的唐嘉鴻透露，上次參賽已是去年十月的桃園全運會，模擬對抗賽成訓練檢測點，他預計在鞍馬、跳馬和單槓下場。

模擬對抗賽原預計舉辦十二種運動種類，拳擊因找不到適合對抗的選手取消，總計十一種運動包括羽球、空手道、體操、游泳、田徑、射箭、射擊、桌球、柔道、舉重和跆拳道，八月一日的首日賽程由羽球打頭陣，包括「世界球后」戴資穎、「一哥」周天成等都將登場，舉重名將郭婞淳、田徑「最速男」楊俊瀚、「黃金右臂」鄭兆村和空手道「小清新」文姿云等也將接棒出賽。

總計八天的模擬對抗賽設有獎金，還設計吉祥物「鼠伊」、「鼠佴」，但賽事成績不列入紀錄。去年台灣田徑公開賽跑出男子一百一十公尺跨欄全國紀錄十三秒三四的陳奎儒笑說，模擬對抗賽希望維持近期十三秒四到十三秒五的平均表現，目標年底的全國田徑錦標賽挑戰個人最佳成績。

模擬東奧對抗賽「閉門」舉行，不開放民眾觀賽，但將安排賽事轉播，國訓中心執行長李文彬昨天號召民眾一起觀戰，他強調參賽選手除黃金計畫成員，還匯集國內好手，「相當具有可看性。」

東京奧運 新冠肺炎 教育部

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